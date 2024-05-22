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CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz: HPV Aşısı Ücretsiz Yapılmalı

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, HPV aşısının ücretsiz olarak tüm yurtta ulusal aşı takvimine alınması gerektiğini belirtti. Şahbaz, HPV'nin kadınlarda rahim ağzı kanseri başta olmak üzere pek çok kansere yol açtığını ve Türkiye'de hala ücretsiz sunulmadığını ifade etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, "Hpv aşısı, ertelenmeden tüm yurtta ulusal aşı takvimine alınarak ücretsiz yapılmak zorundadır." ifadesini kullandı.

Şahbaz, yazılı açıklamasında, Hpv'nin kadınlarda rahim ağzı kanseri başta olmak üzere pek çok kansere yol açtığını ve Türkiye'de her yıl yüzlerce kadının bu nedenle hayatını kaybettiğini belirtti.

Onaylanmış ve dünyada yaygın olarak uygulanan HPV aşıları olmasına rağmen, Türkiye'de halen bu aşıların ücretsiz sunulmadığına dikkati çeken Şahbaz, "Sağlık Bakanlığı 2 yıl önce ücretsiz HPV aşısı sözü verdi ancak aradan geçen zamana rağmen hala net bir tarih belirlenmedi. Bu durum kabul edilemez" ifadesini kullandı.

Yerel yönetimlerin kısıtlı imkanlarla HPV aşısı kampanyaları başlattığını ancak bunun yeterli olmadığını vurgulayan Şahbaz, şunları kaydetti:

"Ülkemizde her gün en az üç, yılda yaklaşık 1250 kadın aşı ile önlenebilen rahim ağzı kanseri nedeniyle hayatını kaybetmektedir. HPV pozitif annelerde doğum öncesi ve esnasında bebeğe bulaşma ile bebeğin ağız ve solunum yollarında kondiloma ve kansere neden olabilmektedir. Bu kadar yaşamsal olan HPV aşısı, Pakistan, Mozambik, Zimbabve'nin de dahil olduğu 150 ülkede ulusal aşı takviminde ücretsiz uygulanırken, ülkemizde ulusal aşı takviminin dışındadır. HPV aşısı, ertelenmeden tüm yurtta ulusal aşı takvimine alınarak ücretsiz yapılmak zorundadır."

Kaynak: AA / Politika

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