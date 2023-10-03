CHP Genel Başkan Adayı Özgür Özel, Ereğli'nin il olması için yürüyüşe destek verdi

CHP'li Özel'den Ereğli'nin il olma talebine destek

CHP Genel Başkan Adayı ve Grup Başkanı Özgür Özel, CHP Ereğli İlçe Teşkilatı'nın Ereğli'nin il olması için Ankara'ya başlattığı yürüyüşe destek verdi.

Konya'nın CHP Ereğli İlçe Başkanı Nejat Türktaş öncülüğünde, Ereğli'nin il olması için başlatılan yürüyüş, 11'inci günde Ankara Ulus Meydanı'nda son buldu. CHP Genel Başkan Adayı ve Grup Başkanı Özgür Özel de yürüyüşe katılanlara destek verdi. Özel, Ereğli'ye verilen il olma sözünü hatırlatmak için geldiklerini söyleyerek, "Son olarak 19 Nisan günü Ereğli'de otobüsün üzerindeydim. Ereğlililer, 82 plaka numarası için taleplerini dile getiriyorlardı. Biz de iktidar olursak, Ereğli'yi il yapacağımıza dair sözümüzü orada tekrarlamıştık. O büyük coşkuya rağmen maalesef seçimlerden iktidar yetkisini alarak çıkamadık. Çıksaydık, Meclisin ilk yasama faaliyetine başladığı ilk gün, bundan ilkini 3 yıl önce verdiğim kanun teklifinin gündeme alınması için CHP'nin bir milletvekili ve grup başkanı olarak bugün kürsüde olacaktım. Ancak maalesef bugün iktidar yetkisini alamadığımız, Meclis çoğunluğumuz olmadığı için Ereğli'ye verilen bu sözü; bizim tutmamız mümkün değil. Sözümüzü tutabilmek için burada, Ereğlilerin yanındayız" dedi.

'TEKER TEKER TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ'

Ereğli'ye il olma sözünü AK Parti'nin de verdiğini belirten Özel, "Ancak verilen sözler tutulmadı. Şimdi buradan sadece Ereğli için değil; Türkiye'nin dört bir yanından il olma taleplerini yükselten herkesin sesinin duyulmasını, taleplerinin karşılaması çağrısında bulunuyoruz. Verilen sözleri bugünden itibaren hatırlatmaya devam edeceğiz. Geçmişte söz verilen, seçim döneminde verilip de şu ana kadar tutulmayan sözlerin de teker teker takipçisi olacağız. Ereğli'nin il olması sadece Ereğli'ye değil; Türkiye'deki sanayicilere katkı sağlayacak" diye konuştu.