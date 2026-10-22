CHP'den ayrılan Karabat, milletvekili aidatlarının iade edildiğini söyledi

YENİ Parti İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, CHP'den ayrılırken partinin TBMM hesaplarının boşaltıldığı iddiasına ilişkin, milletvekillerinden alınan aidatların grup kararıyla iade edildiğini söyleyerek, "İade kararı Meclis grup toplantısında bir önergeyle ve katılan milletvekillerinin oy birliğiyle karara bağlanmıştır" dedi.

Yeni Parti TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyeleri İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, Antalya Milletvekili Cavit Arı, Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ve İzmir Milletvekili Ümit Özlale, TBMM'de gazetecilerle bir araya geldi. Yeni Partili milletvekilleri, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmeye başlanan 2027 yılı bütçesi ve fon piyasalarındaki gelişmelere ilişkin konuştu. Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, fon krizinin ekonomiye maliyetinin 90 ila 110 dolar arasında olduğunu belirterek, "Ancak bütçeye baktığımız zaman bu bütçe sanki memlekette 90-110 milyar dolarlık bir kriz yaşanmamış gibi hazırlanmış. 2023 yılında 1 trilyon liralık ek bütçe yapmak zorunda kalmıştık. Çünkü 11 tane şehrimizi etkileyen ve ekonomik maliyeti 100 milyar dolar olduğu söylenen ve 'asrın felaketi' olarak nitelendirilen bir deprem felaketi yaşamıştık. Biz 2023 yılında ek bütçe yapmak zorunda kaldık. KDV, ÖTV, Kurumlar Vergisi'ni artırmak zorunda kaldık ve 3 yıl boyunca depremin yaraları sarılmaya başlandı. Ancak 2027 yılı bütçesi normal şartlar altındaymışız gibi hazırlanmış. Ben 2027 yılı sonunda bunun bedelini ödeyeceğimizi öngörmekteyim. Bütçede önümüze konulan hedeflerin hiçbirini tutmayacağını öngörmekteyim" diye konuştu.

'EKONOMİDEKİ ETKİLERİNİ İNCELİYORUZ'

İzmir Milletvekili Ümit Özlale, fon piyasalarındaki gelişmelere ilişkin partisinin hazırladığı kanun teklifinin, TBMM Genel Kurulu'nda görüşmeleri süren fonların tasfiyesine ilişkin tekliften daha iyi olduğunu söyledi. Özlale, "Bu fon vurgunun ekonomideki dolaylı etkilerini incelemeye devam edeceğiz. Şu an çığ gibi büyüyen bir şirket tahvil riski var. Şirket tahvillerinde önlem alınmazsa çok ciddi bir problem yaşanacak. Zaten izlenen yanlış istikrar programından dolayı finansman maliyetlerinin yüksek, krediye erişimin bu kadar düşük olduğu yerde şirket tahvilleri, işini doğru yapan şirketler için çok önemli ve sağlıklı bir finansman kaynağıydı. Sağ olsun AK Parti'nin sorumsuz bürokratları ve onların etrafında olan bu soygun çetesi, bu şirket tahvil piyasasını adeta ateşin içerisine attı. Birinci problem, bu tahvil piyasasının bulaşıcı etkisini engellemek. Bizden bununla ilgili çok fazla haber duyacaksınız. Ancak ikinci etki de şu olacak. Bundan sonra yüksek faizli banka kredilerini değil de normal tahvilini çıkartarak finansmana erişmek isteyen şirketlerin tahvillerine hiçbir ilgi olmayacak. Yerli ve yabancı yatırımcıyı küstürdükleri bir süreç yaşıyoruz" dedi.

'MİLLETVEKİLLERİ GERİ DAĞITILSIN DEMİŞLERDİR'

İstanbul Milletvekili Özgür Karabat da CHP'den ayrılırken partinin TBMM hesaplarının boşaltıldığı yönündeki iddialarla ilgili konuştu. Karabat, milletvekillerinden alınan aidatların grup kararıyla iade edildiğini ve paraların ilgili kişilerin hesaplarına aktarıldığını söyledi. Karabat, "İade kararı Meclis grup toplantısında bir önergeyle ve katılan milletvekillerinin oy birliğiyle karara bağlanmıştır. Milletvekilleri demişlerdir ki; 'Bu aidatlar geri dağılsın.' Bu toplantı, Meclis İç Tüzüğü'ne uygun bir şekilde yapılmış, Meclis Başkanlığı'na da kararlar bildirmiştir. Neticede grubumuz bu kararla beraber kararın bankalar nezdinde bir sıkıntı yaratıp yaratmayacağı konusunda ilgili bankanın hukuk birimiyle yaptığı görüşme sonucunda paralar ilgili kişilere dağıtılmıştır. Şimdi soru şu? 'Oradan alıp Yeni Parti'ye aktardılar.' O parayı alsak da almasak da biz Yeni Parti'ye bağış yapacaktık. Üstelik o para da bağışla sınırlı kalmayacaktır. Sadece Yeni Parti'ye değil geçmeyen milletvekillerine de dağıtmıştır" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı