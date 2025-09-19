CHP'den Adil Vergi Sistemi Açıklaması

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, çok kazananın çok, az kazananın az, hiç kazanmayanın hiç vergi vermeyeceği yeni bir vergi sistemi hazırladıklarını belirterek, "Bugün Türkiye'de verginin yüzde 65'i dolaylı vergi. Yani fabrikatör de fabrikadaki işçi de aynı vergiyi veriyor. Verginin yüzde 65'i fabrikatörle kapıdaki işçiden eşit alınıyor. Yüzde 22'si, 23'ü de maaşlardan kesiliyor. Esas zenginler verginin yüzde 11'ini ödüyor. Bunun tam tersi olması lazım. CHP, baştan aşağıya vergi reformu yapacağı, daha çok kazanacağımız bir kalkınma programının olacağı, adilane paylaşacağımız bir sistem getirerek herkesin yüzünü güldürecek" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Turgutlu Belediyesi Mimar Ferdi Zeyrek Spor Kompleksi, Ekrem Gürel Kültür Merkezi ile Manisa Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle hizmet vermeye başlayan Kent Lokantası, Halk Mandıra ve Halk Ekmek projelerinin toplu açılış törenine katıldı. Turgutlu Belediye binası önündeki törende konuşan Özgür Özel, "Ağır bir zirai don felaketi yaşadık. Komisyon CHP'nin gayreti ile kuruldu. Ama zirai don zararları halen ödenmedi. 'Eylül' dediler, 'Ekim' dediler, 'Kasım' dediler. Ümit ediyoruz daha da ileriye gitmez. Ama biz dikkatli bir şekilde bu meseleyi takip ediyoruz. Üzüme 5 bin lira, kiraza da 6 bin 500 lira dekar başına yapılacak olan destekleme son derece yetersizdir. Öyle bir noktaya geliyor ki, hani Basra harap olduktan sonra, 'Bad-el harab-ül Basra' demişler. Böyle bir durumda, bu yangını söndürecek bir iş değildir. Hızlı şekilde önergemizi milletvekillerimiz ayrı ayrı dile getirmişlerdi. Turgutlu İlçe Başkanımızın beklentisiydi., 'Mutlaka afet bölgesi ilan edilelim. Çiftçi borçlarının faizleri silinsin, ertelensin. TARSİM ile ilgili eksiklikler giderilsin' ama bunların hiçbirisi yapılmadı. Maalesef bugüne kadar 100 liralık Hazine'deki harcanan paranın 16 lirası faize giderken, sadece 1 lirası çiftçiye gidebildi" dedi.

'ADİL VERGİ SİSTEMİ KURACAĞIZ'

Cumhuriyet Halk Partisi olarak çok güçlü kalkınma ayağı olan bir program hazırladıklarına dikkat çeken Özel, "Çok kazananın çok, az kazananın az, hiç kazanmayanın hiç vergi vermeyeceği yeni bir vergi sistemi hazırladık. Bugün Türkiye'de verginin yüzde 65'i dolaylı vergi. Yani fabrikatör de fabrikadaki işçi de aynı vergiyi veriyor. Neye? Elektriğe, suya, telefona, süte, ekmeğe, ayakkabıya, her şeye. Verginin yüzde 65'i fabrikatörle kapıdaki işçiden eşit alınıyor. Yüzde 22'si, 23'ü de maaşlardan kesiliyor. Hepinizin aldığı maaşlardan. Esas zenginler verginin yüzde 11'ini ödüyor. Bunun tam tersi olması lazım. Cumhuriyet Halk Partisi baştan aşağıya, vergi reformu yapacağı, daha çok kazanacağımız bir kalkınma programının olacağı, adilane paylaşacağımız bir sistem getirerek herkesin yüzünü güldürecek. Hepimizin yüzünü güldürecek" diye konuştu.

'SAVUNMALAR HİÇBİR SUÇLARININ OLMADIĞINI ORTAYA KOYDU'

Konuşmasının devamında İzmir'de görülen kooperatif davasına ilişkin açıklamalarda bulunan Özel, "Aliağa'dan geldim. Aliağa'da İzmir önceki dönem Belediye Başkanımız Tunç Soyer'in, mevcut İl Başkanımız Şenol Arslanoğlu'nun ve bizim hemşerimiz İzmir Büyükşehir'in önceki Genel Sekreteri Barış Karcı'nın yargılandığı duruşma vardı. Arkadaşlarımızı İzmir'de başlayan, dönemlerinde devam eden kooperatiflerde insanları zarara uğratmaktan tutukladılar ve içeriye koydular. O kooperatiflerle dün İzmir Büyükşehir Belediyesi yeni sözleşmeleri, iyi niyet sözleşmelerini imzaladı. Kooperatifçilik konut, barınma sorununa karşı sosyal demokratların bulduğu doğru bir yöntem, doğru bir çözüm. Bu kooperatifler kurulmuş ama üstüne ekonomik kriz gelince bunu müteahhitler yapmamış, müteahhitler bırakmış. O yüzden de İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin iştirakleri ile yapmışlar. Zorluklara rağmen kimi yüzde 60'ta kimi yüzde 30'da giderken, bazı projeler daha hiç başlamamışken arkadaşlarımızı aldılar içeriye attılar ve suçluyorlar. Bugün yapılan savunmalar hiçbir suçlarının, günahlarının olmadığını ortaya koydu" dedi.