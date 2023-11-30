CHP Adalet Nöbeti Sonlandı

CHP'nin Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin Anayasa Mahkemesi (AYM) üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, TBMM Genel Kurulu'nda başlattığı adalet nöbeti bugün itibarıyla sona erdi. CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal, "Adalet Nöbetimiz 21. Gününde 500. Saatinde şimdilik sona eriyor. Biz CHP grubu olarak çalışma kampımızda adalet mücadelemizle ilgili konuşup yeni bir eylem planı ortaya koyacağız" dedi.

CHP'nin Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin; Can Atalay kararını uygulamayıp, AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, TBMM Genel Kurulu'nda başlattığı ve 21 gündür devam eden adalet nöbeti 500. saatinde sona erdi.

CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal, X hesabından bu akşam yayınladığı videoda şunları söyledi:

"Genel Başkanımız sayın Özgür Özel'in grup toplantısında belirttiği gibi Adalet Nöbetimiz 21. Gününde 500. Saatinde şimdilik sona eriyor. Biz CHP grubu olarak çalışma kampımızda adalet mücadelemizle ilgili konuşup yeni bir eylem planı ortaya koyacağız. Hak, hukuk, adalet yolundaki mücadelemize her alanda devam edeceğiz."