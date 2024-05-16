Cevdet Yılmaz, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına seçilen Muhsin Şentürk'ü tebrik etti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına seçilen Muhsin Şentürk'ü tebrik etti ve başarılar diledi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına seçilen Muhsin Şentürk'ü tebrik etti.
Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına seçilen Sayın Muhsin Şentürk'ü tebrik ediyor, görevinde başarılar diliyorum. Yargı camiamız için hayırlı olsun."