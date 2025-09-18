Cevdet Yılmaz: Türkiye Ekonomisi Tarihi Başarılara İmza Attı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bişkek'te gerçekleştirilen Kırgızistan- Türkiye İş Forumu'nda yaptığı açıklamada, "Türkiye ekonomisi cumhuriyet tarihinin en yüksek milli gelir ve ihracat seviyelerine ulaşarak tarihi başarılara imza atmıştır. Satın alma gücü paritesinde Türkiye 12. büyük ekonomi konumundadır" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye- Kırgızistan Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 12. Dönem Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Bişkek'te temaslarını sürdürüyor. Yılmaz, KEK Toplantısı marjında Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı'nda düzenlenen Kırgızistan-Türkiye İş Forumu'na katıldı. Yılmaz, burada yaptığı konuşmada Kırgızistan ve Türkiye iş dünyasını buluşturan bu forumun iki ülke arasındaki ekonomik iş birliğini, kardeşlikten doğan güven ve dayanışma temelinde daha da derinleştireceğine yürekten inandığını söyledi. Türk dünyasında iş insanlarıyla bir araya geldikleri toplantılarda hep ifade ettikleri gibi asıl sermaye ve zenginliğin soydaşlıktan gelen kardeşlik ruhu olduğuna işaret eden Yılmaz, "Bizler de bugün burada birbirimize merhem olmak ticarette ve kalkınmada birbirimizle hemdem olmak için toplandık. Bir birimizin gücüne güç katarak ilişkilerimizi geleceğe taşıma gayretindeyiz" dedi.

İlişkilerin güçlenmesinde iki ülke cumhurbaşkanlarının ortaya koyduğu güçlü vizyonun payının çok büyük olduğunu belirterek, "Bu buluşmayı iş dünyamızın birbirini daha yakından tanıtacağı, yeni ortaklıkların doğacağı ve devlet başkanlarımızın çizdiği vizyonun somut projelere dönüşeceği kıymetli bir platform olarak görüyor büyük önem atfediyorum" diye konuştu.

"İhracatımızın 2025 yılında 274 milyar dolar seviyesine çıkmasını bekliyoruz"

Cevdet Yılmaz, son yıllarda karşılaştığı tüm jeopolitik gerilimler, salgın ve deprem gibi büyük sınamalara rağmen Türkiye ekonomisinin önemli başarılar elde ettiğini kaydederek, "Türkiye ekonomisi cumhuriyet tarihinin en yüksek milli gelir ve ihracat seviyelerine ulaşarak tarihi başarılara imza atmıştır. Satın alma gücü paritesinde Türkiye 12. büyük ekonomi konumundadır. 2002 yılında 36 milyar dolar olan ihracatımızın son 22 yılda 7,5 kat artarak 2025 yılında 274 milyar dolar seviyesine çıkmasını bekliyoruz. Bu sadece mal ihracatı. Bir de hizmet ihracatımız var. Bu yıl sonu itibariyle toplam mal ve hizmet ihracatı olarak Türkiye'nin 390 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirmesini bekliyoruz. Sadece turizmden bu yıl sonu itibariyle 64 milyar doların üzerinde bir gelir sağlamayı tahmin ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Kişi başı gelirimizi 21 bin dolara yükseltmeyi hedefliyoruz"

Türkiye'nin 2028 yılında toplam ekonomik büyüklüğünü 1,9 trilyon dolara çıkarmayı hedeflediklerini aktaran Yılmaz, "Kişi başına gelirimizi 21 bin dolara yükseltmeyi hedefliyoruz. Mal ihracatımızın 300 milyar doları geçtiği, hizmet ihracatımızın 150 milyar doları aştığı bir seviyeye hedefliyoruz. ve turizm gelirlerimizin 2028 itibariyle 75 milyar dolara ulaşmasını bekliyoruz. Tüm bunları yaparken bir taraftan da enflasyonu düşürmeye, fiyat istikrarını sağlamaya gayret ediyoruz. Aynı zamanda işsizlik oranlarını da düşürmeye gayret ediyoruz" dedi. Yılmaz, bugün iş forumunda iki ülkede düzenlenen fuarlara katılımlarla ticaretimizin artmasında somut bir takım fikirlerin gelişeceğini inandıklarını dile getirdi.

Bugün Kırgızistan'a doğrudan yatırımların 2 milyar dolara ulaştığını söyleyen Yılmaz, "Bu yatırımların artmasını temenni ediyorum. Mevcut şirketler ne kadar memnun olursa yeni yatırımları cezbederler. Dolayısıyla mevcut şirketlerimizin meselelerinin çözülmesini çok önemli gördüğümü ifade etmek istiyorum. Bunlar ne kadar çözülürse iş dünyasının onu ne kadar açılırsa yatırımlar da o kadar artacaktır. Bu da Kırgızistan halkına yeni iş imkanları yeni refah imkanları oluşturacaktır" diye konuştu. - BİŞKEK