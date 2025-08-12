Cevdet Yılmaz: Enflasyonu Düşürme ve Sürdürülebilir Büyüme Hedefimiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, enflasyonu düşürme ve sürdürülebilir büyüme hedeflerine odaklandıklarını belirterek, "Ekonomik programımız ilerledikçe kalıcı sosyal refaha dönük daha güçlü adımlarımızı atıyoruz, atmaya devam edeceğiz" dedi.

Çeşitli programlara katılmak üzere Konya'ya gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Taş Bina Kültür Sanat Merkezi'nde STK temsilcileri ile bir araya geldi. Yılmaz, "Türkiye yüzyılının öncü şehirlerinden biri olan Konya'da sizlerle bir istişare toplantısı gerçekleştiriyoruz. AK Parti olarak 24 yılı geride bıraktık. Bu 24 yıllık süreçte de hep şiarımız şu oldu: 'Bizi millet kurdu' diyoruz. Tabelayı biz astık ama esas itibariyle partimizi ve daha sonra da hükümetimizi millet oluşturdu. Her zaman rotamızı millet çizdi. Bundan sonra da öyle olacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, bugün dünyada da, Türkiye'de de ekonominin öncelikli mesele olduğu belirterek, "Dünyanın hali çok iyi değil doğrusu. Dünya ekonomisine baktığımız zaman geçmişte yılda ortalama yüzde 3,5 büyüyen dünya ekonomisi bugün yüzde 3'ler civarında büyüme noktasında. Ticaret genelde büyümeden fazla olurdu. Şu anda dünya ticareti büyümenin de altında. Bu sene yüzde 2,5 civarında bir büyüme bekleniyor. Dolayısıyla dünya ekonomisinin hali pek iyi değil. Özellikle daha fazla ticaret yaptığımız Avrupa Birliği çok daha düşük rakamlara sahip. Uzun bir süredir maalesef dinamizmini kaybetmiş durumda, büyüme gerçekleştiremiyor, ticaretini arttıramıyor" ifadelerini kullandı.

"Enflasyonu düşürme ve sürdürülebilir büyüme hedeflerine odaklandık"

Türkiye'nin ekonomik programına ilişkin açıklamalarda bulunan Yılmaz, enflasyonu düşürme ve sürdürülebilir büyüme hedeflerine odaklandıklarını belirterek, "Türkiye Cumhuriyeti olarak çok şükür bu dönemde güçlü bir liderimiz var. Dirayetli, tecrübeli bir liderimiz var. Yetişmiş, tecrübeli kadrolarımız var ve bu şekilde yolumuza devam ediyoruz. Orta vadeli program dediğimiz çerçevede şekillendirdiğimiz bir ekonomi programımız var. Bununla birçok hedefi eş zamanlı geliştirerek gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Dört temel hedefimiz var ekonomi programımızda. Birincisi vatandaşımızın ana gündem konusu olan enflasyonu düşürmek. Programımızın birinci maddesi bu ve kararlı bir şekilde bununla ilgili politikalarımızı hayata geçiriyoruz. İkincisi bunu yaparken, enflasyonu düşürürken büyümemizi de belli bir oranda devam ettireceğiz. Dengeli istihdam artışı. Dengeli büyüme diyoruz. İç taleple dış talebin dengeli bir şekilde katkı sunduğu, tüketimden daha ziyade üretimin, yatırımın, ihracatın daha fazla katkı sunduğu bir büyüme stratejisiyle hareket ediyoruz. Dolayısıyla büyümemizi de sürdürüyoruz. Üçüncü hedefimiz bu fiyat istikrarına doğru giderken, dengeli büyümemizi devam ettirirken kalıcı sosyal refah oluşturmak. Çünkü biliyoruz ki bir ülkede enflasyonu düşürmeden büyümeyi sağlam temeller üzerinde yatırım, üretim, ihracat temeli üzerinde geliştirmeden popülist politikalarla halka orta ve uzun vadede hiçbir şey veremez. Ancak büyüyerek güçlü, sağlam bir ekonomik zemin oluşturarak kalıcı sosyal refah artışı sağlayabilirsiniz. Son 22 yılda biz bu politikayı izledik. Bugün de aynı politikayı yeni şartlar çerçevesinde devam ettiriyoruz. Ekonomik programımız ilerledikçe kalıcı sosyal refaha dönük daha güçlü adımlarımızı atıyoruz, atmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - KONYA