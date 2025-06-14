Cevdet Yılmaz: Bu dönemde orman varlığını arttıran ender ülkelerden biri Türkiye'dir

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Eskiden genel müdürlük birim seviyesindeki çevre konuları, bakanlık seviyesinde takip edilir hale geldi. Birçok alanda çevre standartlarını oluşturduk. Bu dönemde orman varlığını arttıran dünyada ender ülkelerden biri Türkiye Cumhuriyeti'dir" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Genel Merkezi'nde 'Geleceğe Nefes, Şehirlere Direnç' temasıyla düzenlenen Çevre ve Şehircilik Politikaları Çalıştayı'nda konuştu. Çalıştaya, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın yanı sıra, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanı Sevilay Tuncer, parti teşkilatı mensupları ve davetliler katıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, kalkınmanın ekonomiyi içeren ama ekonominin ötesine giden bir kavram olduğunu belirterek, "Ekonomi tabii ki kalkınmanın bir parçası. Üretim, büyüme, istihdam, ihracat; bildiğimiz değerler çok çok önemli ama yeterli değil. 'Kalkınma' dediğimiz kavram, ekonomiden daha geniş bir kavram. Çok büyük bir ekonomi oluşturabilirsiniz ama sosyal adaleti ihmal ederseniz, tam anlamıyla kalkınmış bir toplum olamazsınız. Ekonominiz iyi olabilir, sosyal adaleti de sağlayabilirsiniz ama çevreye önem vermezseniz, gelecek nesillerin emaneti olan çevreyi koruyup gelecek nesillere aktaramazsanız, yine tam anlamıyla kalkınmış bir toplum olamazsınız. Ben bu üç boyuta bir tane daha boyut ekliyorum. Yani ekonomi, sosyal adalet ve çevreye dördüncü bir boyut var; o da 'yönetişim' dediğimiz mesele. Katılımcılığı sağlamak, istişareyle işleri yönetmek, demokratik standartları yükseltmek. Bu da kalkınma dediğimiz kavramın aslında bir parçası" dedi.

'BÜYÜK BİR DÖNÜŞÜM GERÇEKLEŞTİ TÜRKİYE'DE'

Türkiye'nin 2002 öncesinde 238 milyar dolarlık bir ekonomiye sahip olunduğunu söyleyen Yılmaz, "Kişi başına geliri 3 bin 600 dolar civarındaydı, ihracatı 36 milyar seviyesindeydi. Dünyanın 21'inci büyük ekonomisiydi o tarihlerde. Bugün geldiğimiz noktada 1,3 trilyon doları aşan bir ekonomimiz var, kişi başına gelirimiz geçen yıl sonu itibariyle yine 15 bin 500 dolara yakın seviyelerde. İhracatımız 62 milyar doları buldu geçen yıl. Turizm gelirini saymıyoruz, o hizmet ihracatı. 62 milyon doları aşan bir turizmimiz oldu. Hangi ekonomik göstergeyle bakarsanız bakın büyük bir dönüşüm gerçekleşti Türkiye'de. Altyapıya muazzam yatırımlar yaptık, ulaşım altyapısı başka olmak üzere. Eğitime, sağlığa, diğer birçok alana büyük yatırımlar yapıldı. Savunma sanayisinden başka endüstrilere varıncaya kadar büyük dönüşümler, değişimler yaşandı. Önümüzdeki dönem göreceksiniz, enflasyon oranımız çok daha makul seviyelere doğru düşecek. Bu yılın sonunda yüzde 20'ler seviyesinde bir enflasyon olacağını tahmin ediyoruz" diye konuştu.

'DAHA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR DÜNYA MİRAS BIRAKMAMIZ LAZIM'

Kalkınmanın çevre boyutuna açıklık getiren Yılmaz, "'Sosyal adalet' dediğimiz bugünkü nesil içindeki adalet. 'Çevre ve sürdürülebilirlik' dediğimizde de bugünkü nesille gelecek nesiller arasındaki adalettir. Siz ekonomik büyüme adına, sosyal refah adına bugün bütün kaynaklarınızı seferber edip tüketirseniz, gelecek nesillere bu kaynakları bırakmazsanız, bugünkü nesil faydalanabilir bundan ama gelecek nesillere adaletsizlik yapmış oluruz. Dolayısıyla bir taraftan bugünkü neslin ihtiyaçlarını karşılamamız, diğer yandan da gelecek nesillere daha temiz, daha sürdürülebilir bir dünyayı miras bırakmamız lazım. 'Bu da işin üçüncü boyutu' diyelim çevre boyutu, sürdürülebilirlik boyutu. 'Burada da performansımız nasıl' diye baktığınızda AK Parti olarak yine çok olumlu bir tabloyla karşı karşıya olduğumuzu ifade etmek isterim. Bir defa Avrupa Birliği'nin çevre normlarını büyük oranda bu dönemde iç mevzuatımıza kazandırdık. Eskiden genel müdürlük birim seviyesinde olan çevre konuları, şu anda bir bakanlık seviyesinde takip edilir hale geldi. Birçok alanda çevre standartlarını oluşturduk. Bu dönemde orman varlığını arttıran dünyada ender ülkelerden biri Türkiye Cumhuriyeti'dir" dedi.

'ENERJİDE BÜYÜK DÖNÜŞÜMLER YAPTIK'

Sıfır Atık Hareketi'nin kazanımlarına değinen Yılmaz, "Depolama kapasitemizi yükselttik, verimliliğini arttırdık. Arıtma tesislerini ülkemizin dört bir yanında yerel yönetimlerimizle birlikte hayata geçirdik. Sıfır Atık gibi projeleri, Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayesinde yürüyen ve artık bir dünya markası haline gelen inisiyatifleri hayata geçirdik. Dolayısıyla çevre konusuna da baktığınızda çok olumlu bir tabloyla karşı karşıyayız. Son dönemlerde özellikle enerjide büyük yine dönüşümler yaptık. Çevreyle de bağlantılı hedeflerimiz var, 2053 hedeflerimiz var. Bu kapsamda yerli ve yenilenebilir enerjiye büyük yatırımlar yapıyoruz. Bir taraftan karbonu azaltan, bir taraftan da daha az girdiğiyle daha verimli üretim yapan bir ekonomik yapı inşa ediyoruz. Dolayısıyla çevre konusunda da çok önemli bir başarıya imza attığımızı ifade edebilirim. Son dönemlerde aldığımız bir inisiyatif de şu; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız bunu gerçekleştiriyor, organize sanayi bölgelerine yakın alanlarda yaşam merkezleri, yaşam alanları oluşturma. Çalışanlar için daha kısa mesafeyle işlerine gitmelerini sağlayan projeler yapıyorlar. Ben bunu da çok kıymetli buluyorum doğrusu. Şimdi Manisa'da bir pilot uygulamamız olacak. Dün Gaziantep'teydim; Fatma Başkanımız, organize sanayi bölgesiyle birlikte bir çalışma başlatmış durumda. Buradaki ana fikrimiz de şu; çok daha düşük maliyetlerle çalışanlarımız konut, barınma imkanını karşılasınlar. Büyük metropollerin trafik problemlerini yaşamadan çalışma alanlarına çok daha rahat bir şekilde ulaşsınlar. Hem zamandan kazansınlar hem daha düşük karbon üretilmiş olsun" açıklamasında bulundu.