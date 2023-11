Çekmeköy Belediye Başkanlığı için güçlü aday

Çekmeköy Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Sırmacı, AK Parti'den Çekmeköy Belediye Başkan Aday Adaylığı için AK Parti ilçe binasında başvuruda bulundu.

AK Parti'de çeşitli kademelerde görev alan, mevcutta ise Çekmeköy Belediye Başkan Yardımcılığı yapan Fatih Sırmacı 2024 yılında yapılacak yerel seçimlerde AK Partiden aday olmak için başvurusunu yaptı. AK Parti Çekmeköy ilçe binasında Çekmeköy ilçe Başkanı Av. Akın İlhan'a başvurusunu teslim eden Fatih Sırmacı, "Aktif siyasete başladığım üniversite yıllarımdan bu yana, ülkeme her alanda hizmet etmek başlıca gayem oldu. Özellikle 2001 yılında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde kurulan AK Partimizin, iktidarda olduğu bu 22 yıllık süreç, ülkemizin tam anlamıyla altın çağını yaşadığı bir dönemdir. Ben de aynı dönemde bu sevdaya gönül verip partimizin çizdiği yolda yürümeye başladım. Partimiz bize en başından beri şunu benimsetti. "Vatan demek millet demek, millet demek hizmet demek." Ben de bu yolda AK Parti teşkilatlarımızda verilen her görevi kutsal bilip büyük bir onurla yerine getirdim. Bunlar, söz ettiğim gibi partimiz teşkilatlarının her aşamasındaki görevlerdi. İlk olarak İl Gençlik Kolları'nda Yönetim Kurulu Üyeliği yaptım. Bunu yine İl Gençlik Kollarımızdaki Başkan Yardımcılığı, Ekonomi ve Mali İşler Başkanlığı görevleri takip etti. Teşkilatımızın her kademesinde halkımız için faydalı olmaya çalıştım. 2014 yılından bu yana Çekmeköy ve İBB Meclis Üyeliği, Çekmeköy Belediye Başkan Yardımcılığı ve Çekmeköy Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekilliği görevini yürütmekteyim.

Ülkemizin yetiştirdiği kıymetli belediye başkanlarından biri olan Çekmeköy Belediye Başkanımız Ahmet Poyraz'ı da burada zikretmek isterim. Zira Çekmeköy'de göreve geldiğimden bu yana kendilerinin hizmet aşkı ve halka karşı mesafesiz oluşu, bana ve yol arkadaşlarıma ışık tutmuş, çalışma şevkimizi arttırarak daha iyisini yapma konusunda bizleri her zaman gayretlendirmiştir. Bu anlamda yegane amacımız, ilçemizi daha ileriye taşımak, modern şehircilik usul ve esaslarının uygulandığı, tüm gelişmiş imkan ve donatılara sahip, hayatı kolaylaştıran ve güzelleştiren çevresel düzenlemelerle ideal bir yaşam alanı haline getirmek oldu. Çok şükür başkanımızın öncülüğünde bu hedefe yönelik çok işler başardık

Şimdi yoğun bir sürecin daha içine giriyoruz. Bu süreçte şahsıma destek veren ve dualarıyla yanımda olan herkese şükranlarımı sunuyorum. "Biz halka efendi değil, hizmetkar olmaya geldik" diyen ve bize duydukları güveni her daim hissettiren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, şehrimize onurla ve gururla hizmet etmiş geçmiş dönem İl Başkanlarımıza ve İl Başkanımız Osman Nuri Kabaktepe'ye, geçmiş dönem ilçe başkanlarımıza ve İlçe Başkanımız Akın İlhan'a, bölge milletvekillerimize, Belediye Başkanımız Ahmet Poyraz'a ve birlikte görev yaptığım mesai arkadaşlarıma en derin saygılarımı iletiyorum.

Yol almak değil, o yolu nasıl aldığınız önemlidir. Biz Allah'tan her zaman hizmetle geçecek bir ömür diledik. Temennimiz odur ki; nasibimiz de öyle olsun. Çekmeköy'e hizmet yarışında bayrağı daha ilerilere taşımayı Allah bizlere nasip etsin. Heyecanımız ve azmimiz, ilk günkü gibi sağlam ve diri. Yolumuz açık, akıbetimiz hayır olsun" dedi. - İSTANBUL