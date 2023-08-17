Çankırı Valisi Taşolar görevine başladı

ÇANKIRI - Valiler kararnamesi ile Çankırı Valiliğine atanan Mustafa Fırat Taşolar göreve başladı.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Göç İdaresi Başkanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürülüğü'nden Çankırı Valiliğine atanan Vali Mustafa Fırat Taşolar, görevine başladı. Taşolar'ı, valilik önünde vali yardımcıları, kaymakamlar ile kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri karşıladı. Selamlaşma ve karşılama töreninin ardından makamına geçen Vali Taşolar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya teşekkür etti.

Vali Taşolar, "Üretimiyle, medeniyetiyle, tarihiyle, vatan sevgisiyle, bu ülkenin altındaki en önemli imzalardan biri olan Çankırı'da yaşayan ve bugün itibarıyla hizmetkarı olmaktan gurur duyduğumuz çok kıymetli Çankırılı vatandaşlarımız, 9 Ağustos 2023 tarih ve 2023/376 sayılı valiler kararnamesi ile atandığım Çankırı Valiliği görevine bugün itibariyle başlıyorum" dedi.

Çankırı'ya hizmetler edeceğini belirten Taşolar, "İnşallah önümüzdeki dönemde, tüm kurumlarımızla işbirliği içinde, bu şehre, Çankırı'ya ve Çankırılılara hizmet edeceğiz Çankırı'daki huzuru, mutluluğu, insanlığı, yüksek karakteri, hem olduğundan daha ileri bir seviyeye taşıyacak hem de adım adım tüm insanlığın istifadesine sunacağız. Çankırı'ya bugün bir vali ama aynı zamanda bir evlat atanmıştır" şeklinde konuştu.