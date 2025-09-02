Çanakkale'de 2025-2026 Su Ürünleri Av Sezonu Açıldı

Çanakkale'de 2025-2026 Su Ürünleri Av Sezonu'nun açılışı, yapan balıkçılara Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, av sezonunun bereketli geçmesi temennisinde bulundu.

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Çanakkale'nin deneyimli balıkçılarıyla birlikte denize açılarak 2025-2026 Su Ürünleri Av Sezonu'nun bereketli geçmesi temennisinde bulundu.

' Balıkçılık, insanlık tarihinin en kadim mesleklerinden biridir'

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, balıkçılık mesleğinin tarihsel önemine dikkat çekerek, "Balıkçılık, insanlık tarihinin en kadim mesleklerinden biridir; hakkıyla yapıldığında kazancı en helal mesleklerden biridir. Bu meslek, bedeni ve zihni bir arada çalıştıran, sabır ve emek gerektiren bir uğraştır. Rabbim, balıkçılarımızı hakkıyla kazanan, kurallara uyanlardan eylesin" ifadelerini kullandı.

'Çanakkale balıkçıları kurallara en çok uyan balıkçılardır'

Çanakkale'de 671 kilometreyi bulan deniz sahilinde faaliyet gösteren çok sayıda balıkçının, kurallara titizlikle uyarak mesleğini sürdürdüğünü vurgulayan Milletvekili Ayhan Gider, "Ben eski bir Tarım İl Müdürü olarak şunu rahatlıkla söyleyebilirim: Çanakkale balıkçıları kurallara en çok uyan balıkçılardır. Teknelerini yenileyerek modernize eden balıkçılarımız, devletimizin sağladığı destekle mesleklerini daha sürdürülebilir hale getiriyor. Biz her zaman balıkçılarımızın yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz" dedi.

Milletvekili Gider, sözlerini şöyle devam etti: "Tüm balıkçılarımıza bereketli kazançlar diliyorum. Kurallara uyarak, bilinçli ve sürdürülebilir bir sezon geçirmelerini temenni ediyorum." - ÇANAKKALE