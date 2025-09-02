Haberler

Çanakkale'de 2025-2026 Su Ürünleri Av Sezonu Açıldı

Çanakkale'de 2025-2026 Su Ürünleri Av Sezonu Açıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, 2025-2026 Su Ürünleri Av Sezonu'nun açılışında balıkçıların bereketli bir sezon geçirmesini diledi. Gider, balıkçılığın tarihsel önemine vurgu yaparak, Çanakkale balıkçılarının kurallara uyumu ve sürdürülebilirlik konularında bilgiler verdi.

Çanakkale'de 2025-2026 Su Ürünleri Av Sezonu'nun açılışı, yapan balıkçılara Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, av sezonunun bereketli geçmesi temennisinde bulundu.

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Çanakkale'nin deneyimli balıkçılarıyla birlikte denize açılarak 2025-2026 Su Ürünleri Av Sezonu'nun bereketli geçmesi temennisinde bulundu.

' Balıkçılık, insanlık tarihinin en kadim mesleklerinden biridir'

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, balıkçılık mesleğinin tarihsel önemine dikkat çekerek, "Balıkçılık, insanlık tarihinin en kadim mesleklerinden biridir; hakkıyla yapıldığında kazancı en helal mesleklerden biridir. Bu meslek, bedeni ve zihni bir arada çalıştıran, sabır ve emek gerektiren bir uğraştır. Rabbim, balıkçılarımızı hakkıyla kazanan, kurallara uyanlardan eylesin" ifadelerini kullandı.

'Çanakkale balıkçıları kurallara en çok uyan balıkçılardır'

Çanakkale'de 671 kilometreyi bulan deniz sahilinde faaliyet gösteren çok sayıda balıkçının, kurallara titizlikle uyarak mesleğini sürdürdüğünü vurgulayan Milletvekili Ayhan Gider, "Ben eski bir Tarım İl Müdürü olarak şunu rahatlıkla söyleyebilirim: Çanakkale balıkçıları kurallara en çok uyan balıkçılardır. Teknelerini yenileyerek modernize eden balıkçılarımız, devletimizin sağladığı destekle mesleklerini daha sürdürülebilir hale getiriyor. Biz her zaman balıkçılarımızın yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz" dedi.

Milletvekili Gider, sözlerini şöyle devam etti: "Tüm balıkçılarımıza bereketli kazançlar diliyorum. Kurallara uyarak, bilinçli ve sürdürülebilir bir sezon geçirmelerini temenni ediyorum." - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Afganistan'daki depremde ölü sayısı 1400'ü geçti

Ülke felaketi yaşıyor! Depremde ölenlerin sayısı 1400'ü geçti
Görevden uzaklaştırılan CHP'li başkan hakim karşısında! Aylık gelirini de açıkladı

İlk kez hakim karşısına çıktı, açıkladığı aylık gelir şaka gibi
Putin: Rusya'nın kimseye saldırmaya niyeti yok

Rusya, Avrupa'ya saldırı mı düzenleyecek? Putin'den net yanıt
Benfica, Kerem'in yerini hemen doldurdu

Benfica, Kerem'in yerini hemen doldurdu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
La Nina kışı başlıyor! İlk etkileri bu ay görülecek

La Nina kışı başlıyor! İlk etkileri bu ay görülecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.