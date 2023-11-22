Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Azerbaycan Çalışma Bakanı ile görüştü

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Beşinci İslam İşbirliği Teşkilatı Çalışma Bakanları Konferansı kapsamında Azerbaycan Çalışma ve Halkın Sosyal Koruması Bakanı Sahil Babayev ile bir araya geldi. İki bakan, işbirliği alanlarını görüştü.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Beşinci İslam İşbirliği Teşkilatı Çalışma Bakanları Konferansı kapsamında gittiği Bakü'de Azerbaycan Çalışma ve Halkın Sosyal Koruması Bakanı Sahil Babayev ile bir araya geldi.

Bakan Işıkhan, Babayev ile yaptığı görüşmeye ilişkin açıklamasında, "Beşinci İslam İşbirliği Teşkilatı Çalışma Bakanları Konferansına ev sahipliği yapan Azerbaycan Çalışma ve Halkın Sosyal Koruması Bakanı Kıymetli Gardaşım Sayın Sahil Babayev ile bir araya gelerek, gösterdikleri misafirperverlik dolayısıyla teşekkürlerimizi ve İslam İşbirliği Teşkilatı Çalışma Merkezinin Bakü'de kurulmasından duyduğumuz memnuniyeti ilettik. Sayın Bakanla yaptığımız görüşmede, hem İslam İşbirliği Teşkilatı bünyesinde hem de ülkelerimiz arasında çalışma hayatında yakın işbirliği alanlarının geliştirilmesinin önemini vurguladık. Sosyal güvenlik alanında işbirliğimizin derinleşmesine yönelik konuları istişare ettik" dedi.