Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Ordu'da konuştu Açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "İşsizlik oranı son 25 yılın en düşük seviyesine geriledi hem de 32 aydır tek haneli seyrini de sürdürmektedir." dedi.

Işıkhan, parti binasında düzenlenen AK Parti Ordu İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, milletle bağlarını daha da kuvvetlendirecek istişare toplantıları gerçekleştirdiklerini söyledi.

TÜİK'in 2025 Aralık ayı iş gücü istatistiklerini dün açıklandığına işaret eden Işıkhan, şu değerlendirmede bulundu:

"Buradan gururla bu verileri sizlerle paylaşmak isterim. TÜİK verilerine göre, işsizlik oranı son 25 yılın en düşük seviyesine geriledi. İşsizlik oranı 2025 Aralık ayında bir önceki aya göre 0,8 puan azalarak yüzde 7,7 seviyesine geriledi. Böylelikle işsizlik oranı son 25 yılın en düşük seviyesine geriledi hem de 32 aydır tek haneli seyrini de sürdürmektedir. Açıklanan bu veriler bize şunu gösteriyor, dezenflasyon politikalarını kararlılıkla uygularken, istihdam politikalarımızdan taviz vermedik ve bunları asla ihmal etmedik. Bunu net bir şekilde görebiliyoruz. Tam tersine saygıdeğer Cumhurbaşkanı'mızın riyasetinde istihdamı gittikçe büyüten, işsizliği kalıcı biçimde azaltan dengeli politikalar yürüttüğümüzü de göstermektedir."

Işıkhan, özellikle gençlerin ve kadınların iş gücüne ve üretime etkin katılımı için büyük bir çaba sarf ettiklerini anlatarak, şöyle devam etti:

"Uyguladığımız İş Pozitif gibi programların da etkisiyle kadınlarda işsizlik oranı bir önceki aya göre 1,1 puan azalarak yüzde 10,5 ile 2013 yılından bu yana en düşük seviyesine ulaşmış durumda. 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı aynı dönemde 1,1 puan azalarak yüzde 14,1'e gerilemiş durumda. Gençlerimizin kalıcı, kayıtlı ve nitelikli istihdam içerisinde yer almasını sağlamak amacıyla bu ayın başında Genç İstihdam Hamlesi-GÜÇ Programı'nı hayata geçirmiştik. 3 yılda 3 milyon gencimizin istihdama katılmasını sağlayarak bu alanda da istihdam tarihimizin en önemli adımlarını atmış olacağız. Kadınlarda ve gençlerde elde edilen tarihi iyileşmeler, İş Pozitif ve Genç İstihdam Hamlesi gibi programlarla üretime daha fazla insanı dahil ettiğimizi ortaya koymaktadır."

"7'den 70'e bütün vatandaşlarımızı sosyal güvenlik şemsiyesi altına aldık"

Orta Vadeli Program hedefleri doğrultusunda istihdamı sürekli artıran, iş gücüne katılımı güçlendiren ve bu kazanımları geçici değil, kalıcı hale getiren adımları başarıyla attıklarını ifade eden Işıkhan, bugün ortaya koydukları tablonun, yarın daha güçlü, nitelikli ve kapsayıcı bir çalışma hayatının habercisi olduğunun altını çizdi.

Işıkhan, halk tarafından kurulmuş bir partinin temsilcileri olarak her an teyakkuzda, her an bir hizmet üzerinde ve bir icraatla meşgul olduklarını dile getirerek, "Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan gibi bir liderin riyasetinde, millete hizmet etmek için gecesini gündüzüne katan bir kadro içerisinde yer almanın gururunu taşıyorum. Bu ülkeye ve bu aziz millete hizmet etmek, nasip işidir." dedi.

Bakan Işıkhan, Türkiye'nin gerek iç, gerekse dış politikada büyük bir dönüm noktasının eşiğinde olduğunu, durmaksızın büyümeye, gelişmeye ve kalkınmaya devam ettiğini vurguladı.

Türkiye'nin çalışma hayatından ekonomiye, savunmadan dış politikaya kadar her alanda artık yüzyıllık planlar yapan bir aktör durumunda olduğuna dikkati çeken Işıkhan, "Bugün bölgemizde ne kadar çatışma, ne kadar zulüm ve adaletsizlik varsa hepsinin karşısında büyük bir kararlılıkla duruyor, her barış sürecinde mutlaka önemli bir rol oynuyoruz. Bugün özellikle sağlıkta, sosyal güvenlikte, sosyal hizmetlerde dünyada diğer ülkeler tarafından örnek alınacak bir konuma ulaştık. 7'den 70'e bütün vatandaşlarımızı sosyal güvenlik şemsiyesi altına aldık." diye konuştu.

Ordu'ya 3 bin 552 İş gücü Uyum Programı kontenjanı tanımlandı

Işıkhan, çalışma hayatını geliştirmek ve sosyal güvenlik sistemini güçlendirmek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla gece gündüz çalıştıklarını belirterek, "En son geçtiğimiz günlerde saygıdeğer Cumhurbaşkanı'mızın teşrifleriyle Gençliğin Üretim Çağı, GÜÇ programımızı duyurduk. Genç istihdam hamlemizi başlattık. Gençlerin eğitimden kopmadan, iş gücü piyasasına güçlü ve kalıcı biçimde katılmasını sağlamak amacıyla hayata geçirdiğimiz bu programla gençlerimizi stajdan ilk işe, meslek lisesinden üniversiteye ve özel sektöre uzanan kapsamlı bir teşvik sistemini hayata geçirmiş bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Programın Ordu'lu gençlere ve girişimcilere ciddi bir motivasyon kaynağı olacağına inandığını aktaran Işıkhan, şöyle devam etti:

"Ayrıca bugün Ordu'ya da bir müjde daha vermek istiyorum. Aktif iş gücü programlarımızdan önemli bir adım olarak hayata geçirdiğimiz İş Gücü Uyum Programımızla bu dönemde Türkiye genelinde 50 bini aşkın kontenjan tanımlayacağız. Ordu'ya 2 bin 750 İş Gücü Uyum Programı kontenjanı tanımlıyoruz, hayırlı olsun."

Işıkhan'ın, Ordu'ya tanımlanacak kontenjanı 3 bine çıkartacaklarını dile getirmesi üzerine salondakiler, Ordu'nun plakasının 52 olduğunu hatırlattı.

Bakan Işıkhan, "Ordu'ya bayılıyorum. Tebrik ediyorum. 3 bin 552, hayırlı uğurlu olsun inşallah." dedi.

"Biz sürekli taş üstüne taş koymak derdindeyken, maalesef birileri de milletin yoluna taş koyma derdinde oldu"

İstikrarlı süreci milletle birlikte ilmek ilmek dokuduklarını, bu yolları birlikte yürüdüklerini vurgulayan Işıkhan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz sürekli taş üstüne taş koymak derdindeyken, maalesef birileri de milletin yoluna taş koyma derdinde oldu. Biz yıllarca yorulmadan dinlenmeden ülkemizin istikbali için çalışırken, birileri de maalesef yıllarca yine yorulmadan, dinlenmeden milletin alın terini, emeğini, hakkını çalma, gasbetme derdinde olduğuna hep birlikte şahit olduk, şahit olmaya da devam ediyoruz. Türkiye gelecek yüzyıla damgasını vurmaya hazırlanırken, iç gündemimizin hala CHP'li belediyelerde ödenmeyen işçi maaşları, çarçur edilen belediye bütçeleri, akmayan sular, dağlara dönüşen çöpler olması son derece vahim, son derece utanç verici bir durumdur. 2026 yılının Türkiye'sinde hala 70'lerin, 80'lerin sorunlarının konuşuluyor olması da yüz kızartıcı bir hadisedir."

Işıkhan, "???????Maalesef CHP'li belediyelerin beceriksiz yönetimleri yüzünden her gün yeni bir rezalete, her gün yeni bir skandala uyanıyoruz." ifadelerini kullanarak, şunları kaydetti:

"İşçinin, emekçinin hakkını sömürerek her gün yeni bir rezilliğe imza attıkları yetmiyormuş gibi bir de hiç utanmadan, sıkılmadan milletin lehine olan her hizmeti eleştirmek, yalanla, iftirayla yapılanı yıkmak derdindeler. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını tatillerde çarçur ederken maalesef yüzleri de hiç kızarmıyor. Birçok il ve ilçemizde göreve geldikleri günden beri vatandaşlarımıza gün yüzü göstermeyen, sadece seçimden seçime ve ancak lütfen halkın karşısına çıkmaya tenezzül eden, sözde yerel yönetimlere rağmen bizler vatandaşlarımıza karşı sorumluluklarımızı hakkıyla yerine getirmenin gayreti içerisindeyiz."

Ülkeye ve millete sundukları hizmetleri bir siyasi hesaplaşma aracı olarak görmediklerini belirten Işıkhan, "Bizler hiçbir ayrım gözetmeksizin bütün vatandaşlarımızın en iyi hizmetleri eşit derecede hak ettiğine inanıyoruz. Türkiye olarak hedefimiz, ülkemizi büyütecek yüzyıllık planlar yaparken, bu kutlu yürüyüşümüze engel olacak tüm sorunları bertaraf ederek Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu gerçekleştirmektir." diye konuştu.

Işıkhan, AK Parti teşkilatları olarak milletin istiklaline ve istikbaline ömrünü adamış Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde yol yürüyen kadrolar olarak yapacak çok işleri, üretecek daha çok eserleri olduğunu anlatarak, şöyle devam etti:

"7'den 70'e 86 milyon vatandaşımızın refahının, istikrarla büyüyen ülkemizin hedeflediği seviyelere ulaşması için daha çok çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz. İnşallah bu salondaki dava ve yol arkadaşlarım başta olmak üzere hangi görevde, hangi konumda olursa olsun, hangi statüde olursak olalım, bu aziz millete hizmet etmekten onur duyan tüm kadrolarımızla birlikte Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu gerçekleştirmenin mücadelesini vermeye devam edeceğiz."

Bakan Vedat ???????Işıkhan, İYİ Parti'den AK Parti'ye katılan Akkuş Belediyesi Meclis üyeleri Turan Yıldız ile Hasan Taşçı'ya rozet taktı.

Işıkhan, kentteki temasları kapsamında Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'i de makamında ziyaret etti.