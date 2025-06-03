Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, İsviçre'de

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 113. Uluslararası Çalışma Konferansı'na katılmak üzere geldiği İsviçre'de Suriye Geçiş Hükümeti Sosyal İşler ve Çalışma Bakanı Hind Kabawad ve Irak Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Ahmed Jassem Saber Al-Asadi ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 113. Uluslararası Çalışma Konferansı'na katılmak üzere İsviçre'nin Cenevre kentine geldi. Bakan Işıkhan temasları kapsamında Suriye Geçiş Hükümeti Sosyal İşler ve Çalışma Bakanı Hind Kabawad ile bir araya geldi. Bakan Işıkhan, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "113. Uluslararası Çalışma Konferansı kapsamında Suriye Geçiş Hükümeti Sosyal İşler ve Çalışma Bakanı Sayın Hind Kabawad ile gerçekleştirdiğimiz ikili görüşmede ülkelerimiz arasında işbirliğini güçlendirmek üzere atabileceğimiz adımları ele aldık. Çalışma hayatını ilgilendiren her konuda tecrübelerimizi paylaşmaya açık olduğumuzu aktardık. Komşumuz ve tarihi derin bağlara sahip olduğumuz Suriye'nin istikrar ve güven ortamını güçlendirmek için kararlı adımlar atmaya devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonu ve liderliği ile Suriye halkının ve mazlum coğrafyaların yanında olmayı sürdüreceğiz" dedi.

Bakan Işıkhan, daha sonra Irak Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Ahmed Jassem Saber Al-Asadi ile görüştü. Bakan Işıkhan, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "113. Uluslararası Çalışma Konferansı kapsamında Irak Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Sayın Ahmed Jassem Saber Al-Asadi ile gerçekleştirdiğimiz ikili görüşmede, iki ülke arasında istihdam ve sosyal güvenlik alanlarında iş birliğini kurumsallaştırmayı sağlayacak adımları değerlendirdik. Komşumuz Irak'ın refah içinde gelişmesi ve bölgesel barışın güçlenmesi için üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 22 Nisan'daki Irak ziyaretiyle ivme kazanan ilişkilerimizi, Ortak Çalışma Komitesi ve somut projelerle daha ileri taşımakta kararlıyız" dedi.

Bakan Işıkhan, temasları kapsamında Uluslararası Çalışma Örgütü Genel Direktörü Gilbert F. Houngbo ile de bir araya geldi. Bakan Işıkhan, yaptığı açıklamada, "Sosyal diyalog mekanizmalarımızı sadece ulusal değil, uluslararası alanda da güçlendirmeye devam ediyoruz. Uluslararası Çalışma Örgütü Genel Direktörü Sayın Gilbert F. Houngbo ile gerçekleştirdiğimiz verimli görüşmede, ülkemizin sosyal adaletin ve dayanışmanın güçlendirilmesi için attığı adımlardan bahsettik. Bakanlık olarak çalışma hayatının her alanında; emeği ve sosyal adaleti önceliyoruz. Ayrıca, Sayın Genel Direktör ile ülkemizin küresel ve bölgesel krizlerde üstlendiği arabuluculuk ve kolaylaştırıcı rolünü ele aldık. Hangi coğrafyada olursa olsun vicdanları yaralayan her olayda, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde huzurun, barışın ve istikrarın tesisi için kararlı ve ilkeli duruşumuzu sergilemeye devam edeceğiz" dedi.

Bakan Işıkhan, yarın Uluslararası Çalışma Konferansı Genel Kuruluna hitap edecek. - CENEVRE