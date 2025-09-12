Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan Burdur'da iş insanlarıyla bir araya geldi Açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yılın ikinci çeyreğinde yüzde 4,8 büyüyen ekonominin 20 çeyrektir sürekli büyüme kaydettiğini belirterek, "Hamdolsun ülkemiz, yatırım, istihdam, üretim ve ihracat rotasında istikrarlı ilerleyişini sürdürmeye devam ediyor." dedi.

Işıkhan, Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan'ı ziyaretinin ardından İstasyon Öğretmenevi'nde Türkiye Yüzyılı'nda Çalışma Hayatı Buluşmaları kapsamında iş insanlarıyla bir araya geldi.

Göreve geldiklerinden itibaren her şehrin gelişmesi için durmaksızın çalıştıklarını söyleyen Işıkhan, "Birileri parti binalarında koltuk kavgası yaparken biz Saygıdeğer Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde gönüller yapmak, yediden yetmişe milletimizin her bir ferdinin sorunlarıyla birebir ilgilenmek için Türkiye'yi adım adım dolaşıyoruz. Birileri gençlerimizi sokaklara çağırarak milletimizi siyasi hırs ve tuzaklarına alet etmeye çalışırken, bizler gece gündüz demeden gençlerimizin, çocuklarımızın geleceği için projeler üretiyoruz. Birileri Türkiye'yi paçasından tutup aşağı çekmek için uğraşırken, bizler yerli ve milli ekonomimizi nasıl geliştirebileceğimizi, kalkınma hamlelerimizi, istihdamımızı, kalifiye iş gücümüzü ve yeni iş imkanlarını nasıl artırabileceğimizi düşünmekle ve uygulamakla meşgulüz." diye konuştu.

Bakan Işıkhan, ülkenin geleceği söz konusu olduğunda elini taşın altına koymaktan çekinmeyen iş dünyasının gayretlerini ve milli duruşunu takdirle izlediklerini dile getirerek, iş insanlarının azmi ve kararlılığının ülkenin çalışma hayatını daha güçlü kıldığını ifade etti.

"Ekonomimiz 20 çeyrektir büyüyor"

Yerli ve milli kalkınma yolunda atılan her adımın olumlu sonuçlarını görebildiklerini belirten Işıkhan, şöyle devam etti:

"Yılın ikinci çeyreğinde yüzde 4,8 artış gösteren ekonomimiz, 20 çeyrektir sürekli büyüyor. Hamdolsun ülkemiz, yatırım, istihdam, üretim ve ihracat rotasında istikrarlı ilerleyişini sürdürmeye devam ediyor. Yıllık enflasyon rakamlarındaki azalma da aldığımız tedbirlerin, uyguladığımız politikaların faydasını bir kez daha göstermiş oldu. Tabii bu rakamlar çalışma hayatına da olumlu şekilde yansıyor. Yüzde 8'e gerileyen işsizlik oranı, 27 aydır tekli hanelerde seyretmeye, buna mukabil istihdamımız da sürekli artmaya devam ediyor. Aynı şekilde ihracat rakamlarımız, dünya konjonktürüne rağmen tarihi seviyelere ulaşmış durumda. Bölgemizde ve dünyada yaşanan belirsizlikler ve krizlere rağmen bugün gelmiş olduğumuz bu nokta, gelecekte daha iyi seviyelere ulaşacağımızın da açık bir teminatıdır. Ülkemizi güçlendirme hedefimiz istikametindeki adımlarımızı, azmimizi koruduğumuz sürece her alanda olumlu sonuçlar almaya devam edeceğimize inanıyorum."

Işıkhan, Türkiye'nin güçlenmesinin bölgede ve dünyada mazlumlara destek vererek daha adil, daha huzurlu bir dünyanın inşasına yardım etmek anlamına da geldiğini vurgulayarak, Türkiye'nin, küresel güvensizlik ortamında üstlendiği uluslararası sorumlulukların tarihi ve kültürel misyonu ile sadece bölgesinin değil dünyanın da güven adası olmaya devam ettiğini dile getirdi.

Gazze başta olmak üzere zalimin zulmü altında yaşam mücadelesi veren mazlum coğrafya ve bölgesel tehditler için Türkiye'nin daha da güçlenmesi gerektiğini belirten Işıkhan, bu sebeple çalışma hayatı başta olmak üzere Türkiye'yi içerde ve dışarda daha güçlü kılacak her mecrada durmadan çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

???????- "Burdur'da aktif sigortalı sayısı 80 bine ulaştı"

Bakan Işıkhan, Burdur'da son 23 yılda çalışma hayatında büyük değişim ve gelişim yaşandığını ifade etti.

Kentte 2002 yılında sadece 46 bin olan aktif sigortalı sayısının bugün 80 bine ulaştığına dikkati çeken Işıkhan, Burdur'da kayıtlı çalışan sayısının yüzde 71 oranında arttığını söyledi.

İŞKUR'un sunduğu imkanlarla vatandaşa hem meslek hem de ekmek kapısı açtıklarını belirten Işıkhan, 2025 yılının 8 ayında 6 bin 249 kişiyi iş hayatına kazandırdıklarını dile getirdi.

Toplamda 70 bini aşkın Burdurluya iş bulmanın gururunu yaşadıklarını söyleyen Işıkhan, "Sadece işe yerleştirmekle kalmadık, insanımıza yeni beceriler, yeni meslekler kazandırdık. 4 bin 893 hemşehrimiz mesleki eğitim kurslarımız sayesinde yeni meslekler edinirken, 6 bin 834 vatandaşımız işbaşı eğitim programlarımızla doğrudan iş tecrübesi kazanma fırsatı buldu." diye konuştu.

Işıkhan, Burdur'un üretimine ve istihdamına katkı sağlayan işverenleri, esnafı hiçbir zaman yalnız bırakmadıklarını, bugüne kadar 27 bin 367 iş yerine 1,3 milyar lirayı aşkın teşvik ödemesi yaptıklarını ifade etti.

Antalya, Isparta ve Burdur'u kapsayan TR61 Bölgesi'nde istihdam oranının yüzde 54,7'ye ulaştığını söyleyen Işıkhan, işsizlik oranının da yüzde 5,8'e kadar gerilediğini belirtti.

Şehirlerin çalışma hayatı ve ekonomisi güçlendikçe Türkiye'nin de istikrarla büyümeye devam edeceğini vurgulayan Işıkhan, "Ekonomimiz güçlendikçe, istihdamımız ve üretimimiz arttıkça, ulusal ve uluslararası yatırımlarımız çoğaldıkça, bu refahı nüfusumuzun tamamına yaymak için daha kapsamlı politikalar üretiyoruz. Yerelden başlayan kalkınmayı ülke geneline yaymak ve 81 ilimizin tamamını Türkiye Yüzyılı standartlarına çıkarmak için atılması gereken tüm adımları birlikte atmaya devam edeceğiz." dedi.

Bakan Işıkhan, şehirlerin kalkınması için her daim sahada olan iş dünyası temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, belediyeler ve kamu kurumlarıyla birlikte ihtiyaç ve talepleri almaya, sorunları çözmeye devam edeceklerini söyledi. ???????