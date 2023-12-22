Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan: Asgari ücret belirleme komisyonundan herkesin mutabık kaldığı bir ücret seviyesi bekliyoruz

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Asgari ücret belirleme komisyondan çıkacak kararın herkesin mutabık kaldığı bir ücret seviyesi olmasını ümit ediyoruz" dedi.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca başkanlığında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarınının 2024 yılı bütçelerini görüşmek üzere toplandı. Bakan Işıkhan, bakanlığının 2024 yılı bütçesi üzerine konuştu. Işıkhan, "2028 sonuna kadar 5 milyon ilave istihdam sağlayarak işsizlik oranımızın yüzde 7,5'e gerilemesini hedeflemekteyiz. İstihdam ve çalışma alanında başta özel politika gerektiren gruplar olmak üzere toplumun tüm kesimlerine yeterli bir gelirle kayıtlı, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlandığı koşullarda iş imkanlarının sağlanması temel hedefimizdir. Bakanlık olarak her fırsatta sosyal paydaşlarımızla bir araya geliyor, istişare ve diyalog mekanizmalarımızı canlı tutmaya gayret ediyoruz" dedi.

'HERKESİN MUTABIK KALDIĞI BİR ÜCRET SEVİYESİ OLMASINI ÜMİT EDİYORUZ'

Asgari ücrete yaptıkları artışların ve iyileştirmelerin çalışanlara verdikleri önemin göstergesi olduğunu ifade eden Işıkhan, "2024 yılı asgari ücretini tespit etmek üzere asgari ücret tespit komisyonumuz, bildiğiniz gibi 11 Aralık'ta çalışmalarına başladı. Komisyondan çıkacak kararın herkesin mutabık kaldığı bir ücret seviyesi olmasını ümit ediyoruz. 2024 yılında da asgari ücretli çalışanlarımızı enflasyon karşısında koruma ilkemizi aynı kararlılıkla sürdüreceğiz" diye konuştu.

'3600 EK GÖSTERGE DÜZENLEMESİNİ DE HÜKÜMET OLARAK EN KISA SÜREDE HAYATA GEÇİRECEĞİZ'

Bakan Işıkhan, 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü ile toplu iş sözleşmeleri sonunda işçilerin aylık brüt çıplak ücretlerini 15 bin liraya yükselttiklerini belirterek, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bu yükseltme ile tüm brüt ücretlere 2023 yılı ilk 6 ayı için refah payı dahil olmak üzere yüzde 45 oranında zam yapılmış ve diğer kalemlerde de bu iyileştirmeler gerçekleştirilmiştir. Kamu çalışanlarımızın mali ve sosyal haklarını düzenleyen 7. dönem toplu sözleşme görüşmeleri 2023 yılı ağustos ayında gerçekleştirilmiştir. Büyük oranda uzlaşma ile neticelenen toplu iş sözleşme sonucunda, toplu sözleşmenin geneline ilişkin oransal zam dışında 11 hizmet kolunun tamamında sendikalarla mutabakat sağlanmıştır. Geçtiğimiz temmuz ayında da yapılan zamlarda en düşük devlet memuru aylığı 22 bin liraya yükseltilmiştir. En düşük memur maaşındaki artış oranı yüzde 142, ortalama memur maaşındaki artış oranı ise yüzde 129 olmuştur. 15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe giren 3600 ek gösterge düzenlemesi ile çalışan emekli 5,3 milyon kamu personeli ve bunların hak sahiplerinin ek göstergelerinin yeniden düzenlemesini sağladık. Bununla beraber birinci dereceye yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini de hükümet olarak en kısa sürede hayata geçireceğiz."

'8 EYLÜL 1999 TARİHİ VE ÖNCESİ SİGORTALILARIMIZ İÇİN EMEKLİLİKTE YAŞ ŞARTINI KALDIRDIK'

Emeklilikte yaşa takılanlara ilişkin düzenlemeyi hayata geçirdiklerini anlatan Bakan Işıkhan, "Düzenleme ile 8 Eylül 1999 tarih ve öncesi sigortalılarımız için emeklilikte yaş şartını kaldırdık. Vatandaşlarımızın talep ettikleri bu beklentilerini karşıladık. EYT kapsamında düzenlemeden faydalanan kişi sayısı bugün itibarıyla yaklaşık 2 milyondur" diye konuştu.

EMEKLİLERE BAYRAM İKRAMİYESİ

Emeklilerin Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyelerini 2 bin liraya yükselttiklerini aktaran Işıkhan, "Çalışmayan emeklilerimize bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödeme yaptık. Çalışan emeklilerimizin için de kanun teklifi TBMM'de kabul edilip Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra ödemeleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak iki gün içinde yapacak şekilde hazırlıklarımızı tamamladık. Yeni yılda bütçe doğrultusunda emekli maaşlarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Bütçe görüşmeleri, Işıkhan'ın konuşmasının ardından Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un sunumu ile devam etti.