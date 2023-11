Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün 7. kez aday adayı oldu

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, CHP Büyükçekmece İlçe Başkanlığı'na giderek 7'nci kez aday adaylık başvurusunu yaptı.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, belediye başkanlığı için 7'nci kez aday adayı oldu. Akgün, 2024 yılında yapılacak olan yerel seçimlerde CHP'nin tüm Türkiye'de büyük bir başarıya imza atacağını belirterek, aday adaylık dosyasını CHP İlçe Başkanı Halis Çiçekçi'ye teslim etti.

AKGÜN: İLK GÜNDEN ÇOK DAHA HEYECANLIYIM

Adaylık başvurusunun ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Akgün, ilk günden çok daha heyecanlı olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Bugün 7'nci kez belediye başkan adaylık dosyamı CHP Büyükçekmece İlçe Başkanlığımıza sunmak istedim. Çünkü bugün seni, bizi, herkesi yetiştiren öğretmenlerimizin günü. Bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü. Başta ülkenin kurucusu, kurtarıcısı, Cumhuriyetimizin kurucusu Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal etmiş bizi yetiştiren bütün öğretmenlerimizin aziz hatırası önünde saygıyla, sevgiyle eğiliyoruz. Ruhları şad olsun, mekanları cennet olsun. Bu nedenle 24 Kasım'ı tercih ettim. Türkiye'de üst üste seçilme rekoru bende. 6 kez üst üste seçildim. Sadece belediyecilik, hizmet, vatandaşımızı mutlu etmektir hedefimiz. Bulunmuş olduğum ilçede, beldede her kim olursa olsun sokaktaki canlılar dahil, gökteki kuşlar dahil her bir canlı ama öncelikle en kutsal varlık olan insanımıza hizmet etmeyi ibadetlerin en büyüğü gördüm. O nedenle hep halka hizmetin Hak'ka hizmet olduğunu, o nedenle insana hizmet etmenin en büyük şeref olduğunu asla unutmadım. İlk günkünden daha heyecanlıyım. Büyükçekmece'yi Avrupa kriterlerine yaklaştırdık. Avrupa standartlarına getirdik. Çok özelliği olan bir şehir. Bundan sonra da Büyükçekmece'de daha büyük mega projelerimizi yapmaya devam edeceğiz. En büyük mega projemi açıklıyorum. Hepiniz biliyorsunuz. En büyük mega projem; olası büyük deprem geliyor. Kapıda, Marmara Depremi. Büyükçekmece'de görevli olduğum alan içerisinde hiçbir vatandaşımızın burnunun kanamayacağı noktaya kadar kentsel dönüşümü tamamlayarak depremlere dayanıklı bir kent olarak Büyükçekmece'de yaşayan vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak. Ondan sonra da diğer projelerimizi vatandaşımıza bir bir sunmaktır. Allah yola çıkan bütün adaylara yardım etsin. İlk günkünden tazeyiz. İlk günkünden heyecanlıyım. İlk günkünden daha kararlıyım ve dağarcığımda eskiden 1 küp akıl vardı, tecrübe vardı. Şimdi 10 küp akıl ve tecrübe var. Bütününü milletime, Büyükçekmece aileme ve vatanıma harcayacağım."