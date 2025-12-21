Bahçeli ile muhalefet liderleri arasında Meclis'te dikkat çeken temas

Haberler

Güncelleme:
Meclis Genel Kurulu’nda 13 birleşimde 154 saat süren bütçe maratonunda sona gelindi. Son birleşimde liderler arası tokalaşmalar ve dikkat çeken diyaloglar öne çıkarken, görüşmeleri parti genel başkanları da Genel Kurul’dan izledi.

  • TBMM Genel Kurulu, 8 Aralık'ta başlayan bütçe görüşmelerini bugün sona erdirdi.
  • Bütçe görüşmeleri 13 birleşim ve 35 oturumda yaklaşık 154 saat sürdü ve 1206 sayfalık tutanak tutuldu.
  • MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, görüşmeler öncesinde İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile tokalaştı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, bütçenin tümü üzerindeki görüşmeleri tamamlamak üzere TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında toplandı.

BÜTÇE MARATONU SONA ERİYOR

Kurtulmuş, birleşimi açarak Genel Kurul'u çalışmalara başlattı. Kurtulmuş, yaptığı konuşmada bütçe görüşmelerinin 8 Aralık'ta Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın sunumuyla başladığını hatırlattı. Görüşmelerin bugün itibarıyla sona ereceğini belirtti.

13 BİRLEŞİMDE 154 SAATLİK MESAİ

Bütçe sürecine ilişkin rakamları paylaşan Kurtulmuş, 13 birleşim ve 35 oturumda yaklaşık 154 saatlik çalışma yapıldığını, bu sürede 1206 sayfalık tutanak tutulduğunu ifade etti.

GENEL BAŞKANLAR GENEL KURUL'DA

Bütçe görüşmelerini AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ve İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da takip etti.

GÖRÜŞMELER ÖNCESİ TOKALAŞMALAR DİKKAT ÇEKTİ

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu ile CHP Genel Başkanı Özel, görüşmeler öncesinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yanına giderek tokalaştı. AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala da Bahçeli, Dervişoğlu ve Bakırhan ile selamlaştı.

Özel, Genel Kurul Salonu'na girişinin ardından diğer genel başkanlarla ve AK Parti Grubu ile tokalaştı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da genel başkanlarla selamlaşarak Genel Kurul'daki yerini aldı.

Kaynak: Haberler.com / Politika
