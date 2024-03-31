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Bursa'da Mahalli İdareler Genel Seçimleri Başladı

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Bursa'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy verme işlemleri saat 08.00 itibarıyla başladı. Vatandaşlar oy kullanma için sabahın erken saatlerinde sandık başına gitti. 17 ilçede bin 169 okulda kurulacak 7 bin 431 sandıkta, 2 milyon 388 bin 995 seçmen oy kullanacak.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için saat 08.00 itibarıyla Bursa'da oy verme işlemleri başladı. Seçmenler sabahın erken saatlerinde sandık başına giderek vatandaşlık görevlerini yerine getirmeye başladı. Oyların kullanılacağı okulların içerisinde ve dışarısında görev alan yetkililer vatandaşların sağlıklı oy kullanması için bütün tedbirleri aldı.

Bursa'da 17 ilçede bin 169 okulda kurulacak 7 bin 431 sandıkta, 2 milyon 388 bin 995 seçmen oy kullanacak. Geçtiğimiz 2019 seçimlerinde 8 parti ve 1 bağımsız adayla seçimler geride kalırken, 2024 seçimlerinde ise 22 parti ve 5 bağımsız aday boy gösterecek. Bursa'da yaklaşık 8 bin 500 polis personeli görev alacakken, sabah 08.00'de başlayan oy verme işlemlerinde vatandaşlar, akşam saat 17.00'ye kadar oylarını kullanmaya devam edebilecek. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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