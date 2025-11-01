Burdur-Tefenni-Çavdır Yolu Açıldı: Seyahat Süresi 70 Dakikadan 55 Dakikaya Düşürüldü

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 92 kilometrelik güzergahı bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardına yükseltilen Burdur-Tefenni- Çavdır Yolu'nun açılışını yaptı. Bakan Uraloğlu, "70 dakika süren seyahat süresini 55 dakikaya düşürdük. Zamandan 527 milyon lira, akaryakıttan ise 304 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 831 milyon lira tasarruf edeceğiz. Çevreye zarar veren araçların karbon emisyonunu da 18 bin 439 ton azaltarak doğanın korunmasına katkı sağlayacağız" dedi.

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, standardı yükseltilen Burdur-Tefenni- Çavdır Yolu'nun açılış töreni için geldiği Burdur'da Valiliği ziyaret etti. Valilik binasında Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, AK Parti milletvekilleri Adem Korkmaz ve Mustafa Oğuz, CHP Milletvekili İzzet Akbulut tarafından karşılanan Bakan Uraloğlu, il koordinasyon toplantısına katıldı. Bakan Uraloğlu, daha sonra MHP İl Başkanlığı'nı da ziyaret etti. Bakan Uraloğlu, Çendik mevkisinde düzenlenen Burdur-Tefenni- Çavdır Yolu'nun açılış törenine katıldı.

Burdur'u tarım ve hayvancılığın merkezi, mermerciliğin başkenti, Sagalassos ve Kibyra gibi antik kentleriyle tarih hazinesi, Salda Gölü ve İnsuyu Mağarası ile doğa harikası olarak tanımlayan Bakan Uraloğlu, "Milattan önce 8 bin yıl öncesine dayanan tarihi Hacılar Höyüğü'nü bağrında taşıyan Burdur'un her bir köşesi, bir tarih kitabıdır ve Friglerden-Lidyalılara nice medeniyetin günümüze ulaşan nefesidir. Bu nedenle Burdur'un AK Parti hükümetleri nezdinde çok ayrı bir yeri var. İlimizin tarım, turizm, sanayi ve ticaret faaliyetlerini geliştirmek için birçok projeyi hayata geçirdik. Bugün de burada 92 kilometrelik Burdur- Tefenni- Çavdır Yolu ile tarımın, turizmin ve ticaretin kalbine giden yeni bir yolu açıyor; bu kadim topraklara, yeni bir eser kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. Burdur'un bereketini Akdeniz'e ve Türkiye'nin geleceğine taşıyoruz" dedi.

'23 YILDA 23 MİLYAR 46 MİLYON LİRA YATIRIM'

Burdur'un, Akdeniz, Ege ve İç Anadolu akslarını birbirine bağlayan ulaşım koridorlarıyla bölgesel ticarette, lojistik faaliyetlerde önemli rol üstlendiğini vurgulayan Bakan Uraloğlu, "Akdeniz, Ege ve İç Anadolu'yu birbirine bağlayan stratejik koridorlarda yer alan Burdur'un ulaşım ve iletişim altyapısına son 23 yılda 23 milyar 46 milyon lira yatırım gerçekleştirdik. 2002 yılında 47 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 280 kilometreye çıkardık. Hiç bitümlü sıcak karışım kaplamalı yolu yoktu, 427 kilometre BSK kaplamalı yol ile Burdurluları yollarda güven ve konforla tanıştırdık" diye konuştu.

Bakan Uraloğlu, Burdur-Antalya Yolu, Hacılar-Yeşilova Yolu, Altınyayla-Gölhisar Yolu, Çavdır-Gölhisar Yolu, Çeltikçi-Ağlasun Yolu, Bucak Sanayi Köprülü kavşakları gibi önemli kara yolu projelerini tamamladıklarını anlattı. 8 ayrı kara yolu projesinin devam ettiğini belirten Bakan Uraloğlu, Taşkapı-Ağlasun Yolu, Gölhisar-Çameli Yolu, Isparta-Burdur (Dostluk Yolu), Kızılkaya-Korkuteli Yolu, Söğüt-Seydikemer Yolu ve Bucak Çevre Yolu gibi 8 ayrı kara yolu projesinde de çalışmaların sürdüğünü söyledi.

'DOĞANIN KORUNMASINA KATKI SAĞLAYACAĞIZ'

Burdur-Tefenni-Çavdır Yolu'nda mevcut haliyle sathi kaplamalı tek yol olarak trafiğe hizmet veren 92 kilometrelik güzergahın tamamını, bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardına yükselttiklerini belirten Bakan Uraloğlu, "Yol bünyesinde ayrıca 61 metrelik Suludere Köprüsü, 35 metrelik Badarmit Köprüsü ve 123 metrelik Karaçal Köprüsü'nü de inşa ettik. Hizmete sunduğumuz bu yolumuz sayesinde 70 dakika süren seyahat süresini 55 dakikaya düşürdük. Böylece zamandan 527 milyon lira, akaryakıttan ise 304 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 831 milyon lira tasarruf edeceğiz. Çevreye zarar veren araçların karbon emisyonunu da 18 bin 439 ton azaltarak doğanın korunmasına katkı sağlayacağız. Ayrıca bu yolumuzla İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu üzerinden ülkemizin güneybatısında yer alan Antalya ve Muğla gibi önemli turizm merkezlerine erişim sağlayan güzergahtaki ulaşım standardını da yükseltmiş olduk" dedi.

Bakan Uraloğlu, projeyle Akdeniz ile iç kesimler arasında tarım ve hayvancılığa dayalı ticari faaliyetlerin daha ekonomik yapılmasını sağlayan önemli bir ulaşım ve nakliye koridoru oluşturduklarına değinerek, "Burdur'un bereketli topraklarını Akdeniz sahilleriyle buluşturan bu yol, sadece ulaşım değil, aslında bir kalkınma hamlesidir. Yerel ekonomiyi canlandıracak, çiftçilerimizin, iş adamlarımızın ve esnafımızın yüzünü güldürecek, turizm sezonunu uzatacaktır. Burdur'un bereketini Türkiye'nin bereketine dönüştürecek, ilimizi geleceğe taşıyacaktır" diye konuştu.

Bakan Uraloğlu, törende açılış kurdelesini kestikten sonra Togg'un yeni modeliyle yolda sürüş yaptı.