Bosnalı taraftarlardan Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'e "Saraybosna'da insan avı" mesajı

Bosna Hersek ve Sırbistan milli basketbol takımlarının karşı karşıya geldiği maçta Bosna Hersekli taraftarlar, savaş sırasında Saraybosna çevresindeki keskin nişancılar arasında yer almakla suçlanan Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic aleyhinde pankart açarak Sırp lidere "Saraybosna'da insan avı turizmi" iddiaları konusunda mesaj gönderdi.

Bosna Hersek ve Sırbistan milli basketbol takımları, dün akşam FIBA 2027 Dünya Kupası Elemeleri çerçevesinde Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da karşı karşıya geldi. Bosna Hersek milli ekibinin 72-74'lük skorla kaybettiği karşılaşmada Bosnalı taraftarlar, Saraybosna kuşatması sırasında keskin nişancıların işlediği korkunç suçlara karışmakla suçlanan Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic aleyhinde pankart açtı. Bosnalı taraftarlar, açılan pankartta Sırp lider Vucic'in savaş döneminde Saraybosna'nın çevresindeki tepelerde konuşlanan Sırp güçlerinin şehirdeki sivilleri hedef aldığı askeri mevzilerde çekilen görüntülerine gönderme yaptı. Taraftarlar, Vucic'in savaş sırasında Saraybosna'da çekilen görüntülere ilişkin suçlamalara verdiği cevapta daha önce elinde görülen cismin "şemsiye" olduğunu söylerken, son açıklamalarında bu cismi "tripot" olarak tanımlamasına tepki gösterdi. Vucic aleyhindeki dev pankartta, "Dün şemsiye diyordun, bugün tripot diyorsun. Katiller, niyetlerini gizlemeye çalışır. Kötülük uyumaz" ifadelerine yer verildi.

Vucic, aleyhinde atılan sloganlara cevap verdi

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Sırbistan milli marşının ıslıklandığı ve Sırp lidere ağır hakaretler içeren sloganlar atılan karşılaşma sonrasında açıklama yaptı. Kendisini Saraybosna'daki keskin nişancı terörü ile ilişkilendiren pankarta cevap vermeyen Sırp lider, aleyhindeki aşağılayıcı tezahüratlardan rahatsız olmadığını ve hatta bunlardan memnun olduğunu söyledi. Sırp Pink televizyonuna konuşan Vucic, "Hayır, rahatsız olmuyorum, bilakis onur duyuyorum. Bu, Sırp milli menfaatlerini iyi koruduğum manasına geliyor" ifadelerini kullandı. Vucic, "Bu benim onlara (Bosna Hersek) yönelik dostluk politikamı değiştirmeyecek. Aynı zamanda devletimizin ve ulusumuzun çıkarlarını sıkı bir şekilde korumaya devam edeceğim" dedi.

Saraybosna'da gerçekleştirilen "insan avı turizmi" konusunda Vucic aleyhinde suç duyurusunda bulunulmuştu

Saraybosna kuşatması sırasında eğlence amaçlı sivillere ateş açılmasına ilişkin Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic aleyhinde suç duyurusunda bulunulmuştu. Hırvat gazeteci Domagoj Margetic, Sırp lider Vucic'i Bosna'daki savaş sırasında Saraybosna'da Sırp güçleri için gönüllü savaşmak ve kuşatma altındaki kentte sivillerin keskin nişancı tüfekleriyle hedef alındığı olaylara karışmakla suçlamış ve Vucic aleyhinde İtalya'daki Milano Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu. Hırvat gazetecinin suç duyurusu, Milano'daki savcılığın 1992-95 yılları arasındaki Bosna Savaşı'nda sözde "savaş turizmi" ile bölgeye gelerek sivilleri canlı hedef olarak kullanan ve Saraybosna'yı kuşatma altında tutan Sırp güçlerine para ödeyerek keskin nişancı tüfeği ile çoğunluğu Müslüman olan sivillere ateş eden İtalyan vatandaşları konusunda soruşturma başlatmasının ardından gelmişti.

Suç duyurusunda Vucic'in paramiliter bir grubun gönüllü üyesi olduğu ve Vucic'in bağlı olduğu grubun Saraybosna'da İtalya'dan gelen zengin ve nüfuzlu kişiler için düzenlenen "insan avı turizmi" kapsamındaki korkunç "turistik" programların yapıldığı bir mevzi olan Yahudi Mezarlığı'nda konuşlandığı ifade edilmişti. Margetic, suç duyurusunda Vucic aleyhinde bazı kanıtlar da sunmuştu.

Bosna Hersek Savunma Bakanı Zukan Helez de geçtiğimiz yıl yaptığı bir açıklamada Sırp lider Vucic'i savaş sırasında Saraybosna'daki Yahudi Mezarlığı'ndan sivillere keskin nişancı tüfeğiyle ateş etmekle suçlamıştı.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, daha önce konuya ilişkin açıklamalarında o dönemde gazeteci olarak çalıştığını ve eline hiç keskin nişancı tüfeği almadığını söylemişti. Vucic, savaş dönemine Saraybosna yakınlarında çekilen görüntülerde elinde görünenin tüfek değil şemsiye olduğunu ileri sürmüştü. Sırp lider, Saraybosna'daki "insan avı turizmi" iddiaları ile tekrar gündeme gelen suçlamalar sonrasında yaptığı açıklamalarda ise görüntülerde elinde görünenin "tripot" olduğunu söylemişti.

"Mevzubahis video kaydı ile ilgili tereddütleri gidermesi gerekiyor"

Bosna Hersekli eski askeri istihbaratçı Edin Subasic ise geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada Sırp lider Vucic'in Saraybosna'daki "insan avı turizmi" ile anılacak profilde bir isim olmadığını söylemişti. Subasic açıklamasında, "Vucic, dünyada müdafaa etmek isteyeceğim son insandır ama gerçekten de kendisi 'insan avı turizmi' olayının bir parçası değildi. Kendisinin hesap vermesi gereken başka mevzular var. Seselj'in kendisinin Saraybosna'nın yukarısındaki Yahudi Mezarlığı'ndaki mevzilerde çetnik lider Slavko Aleksic'in birliğinde gönüllü olduğuna dair birden fazla ifadesi var. Bu Sırp mevzilerden açılan keskin nişancı ateşi, şehir için en ölümcül olanıydı. Ancak Vucic, burada konuştuğumuz safari yapan avcı profiline uymuyor. Ateş etmiş olsa bile, bunun için para ödemiş olamaz. Bunun bir parçası olduğuna da inanmıyorum. Kendisinin, mevzubahis video kaydı ile ilgili tereddütleri gidermesi gerekiyor. Tripot mu, şemsiye mi yoksa tüfek mi? Elinde ne var? Bunun tespit edilmesi için yüz ve nesne tanıma amaçlı bilişim ve yapay zeka programları var. Bunun hukuken geçerli bir kanıta dönüşmesi için bu analizin bir kolluk kurumu tarafından yapılması gerekiyor. Ancak bunun ardından onun aleyhinde objektif olarak bir sorumluluktan bahsedebiliriz" demişti. - SARAYBOSNA