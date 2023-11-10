Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Kaçak Yapıları İnceledi

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Yakaköy Mahallesi'nde 56 dairelik kaçak ve ruhsatsız yapılaşmanın devam ettiği alana gitti. İnşaat sahipleri ve inşaat işçileri ile konuşup yasadışı bir inşaat faaliyeti yürüttüklerini anlatan Aras, bu yapıların yasal süreç sonunda yıkılacağını ifade etti. Görüşme esnasında zaman zaman tansiyon yükseldi.

Yakaköy Mahallesi'ndeki 13 dönümlük tarım alanı parsellenerek yaklaşık 3 ay önce hisse sahibi vatandaşlar tarafından inşaat faaliyeti başlatıldı. 56 dairenin yapılmasının planlandığı kaçak ve ruhsatsız yapılar, Bodrum Belediyesi ekiplerince mühürlendi fakat mühür fekki yapılarak inşaat faaliyetine devam edildi. Bodrum Belediyesi ekipleri defalarca ceza kesse de faaliyeti durduramadı. Son olarak Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras bahse konu yere gelerek inşaat sahipleri ile görüştü.

Zaman zaman tansiyonun yükseldiği görüşmede inşaat sahiplerinden bazıları Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'a tepki gösterdi. Arazinin tarım alanı olduğunu, yaptıkları yapıların kaçak ve ruhsatsız olduğunu kabul eden inşaat sahipleri, ilçede en düşük kiraların 20 bin TL'den başladığını ve bu ekonomik şartlarda kiradan kurtulmak için bu kaçak inşaatları yaptıklarını dile getirdiler. Kimileri de Bodrum'daki bütün kaçak yapılar yıkılana kadar kendi yaptıkları binaları yıktırmayacaklarını söyledi.

Bölgedeki vatandaşlara yönelik bir konuşma yapan Aras, tarım alanlarına inşaatlar yapılırsa Bodrum'un yaşanmaz hale geleceğini ifade ederek, "Biz bunu önlemeye çalışıyoruz. Önlemek zorundayız. Burada taraf siz değilsiniz. Burada sadece size karşı yapılan bir işlem yok. Ama bilin ki ben burada var olduğum sürece bu yapıları yıkmak için her türlü enstrümanı kullanmak zorundayım. Ben olmasam benden sonra gelecek belediye başkanı da aynı şeyi yapacak. Yoksa cezaevine girersin" dedi.

"Bodrum'un tarumar edilmesine göz yummayın"

Kaçak yapılara beton veren firmalara da seslenen Başkan Aras, "Ben bu firmalarla uğraşacağım. Bilginiz olsun. Bunlara tek tek telefon edip 'arkadaşlar siz bunlara beton vermezseniz kaçak yapı azalır, lütfen bunlara meydan vermeyin' dememe rağmen halen daha 3 tane firma var ve bunları ifşa edeceğim. 3 tane firmanın beton araçları buralarda duruyor. Zaten bu kadar imarlı yapıya beton satıyorsunuz, büyük paralar kazanıyorsunuz, Bodrum'un tarumar edilmesine neden meydan veriyorsunuz?" dedi.

Başkan Aras, vatandaşlarla karşı karşıya gelmek istemediklerini de belirterek, "Ben neden insanların başına evlerini yıkmak isteyeyim? Ama aykırı yapılaşmaya da izin veremem. Yasalar zaten buna izin vermiyor. Biz sürekli mühürleme yapıyoruz. 2019 Nisan ayından beri 962 yapı yıkmışım. 6 bin 765 tane mühürleme yapmışım. 2 bin 768 yapıyı yıkım programına almışım. Ekim 2023 döneminde 14 yıkım yapmışım, 71 yıkım kararı almışım. 115 tane mühürleme yapmışım. 26 milyon 149 bin TL de para cezası yazmışım. Hepsinde de Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunmuşum. Biz, görevimizi yapmaya devam ediyoruz" dedi. - MUĞLA