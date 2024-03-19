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BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri İsrail'i savaş suçuyla suçladı

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BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, İsrail'in Gazze'ye yönelik devam eden kısıtlamaları açlığın bir savaş yöntemi olarak kullanmasının bir savaş suçu olduğunu belirtti.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, " İsrail'in Gazze'ye yardım girişine yönelik devam eden kısıtlamaları açlığın bir savaş yöntemi olarak kullanılması anlamına gelebilir ki bu da bir savaş suçudur" dedi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik ablukası devam ederken, BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, İsrail'e savaş suçu uyarısında bulundu. Türk, BM bağlı Dünya Gıda Programı'nın (WFP) Gazze Şeridi ile ilgili yayınladığı raporun ardından yaptığı açıklamada, Gazze'deki açlığın ve kıtlığın "İsrail'in insani yardımların girişleri ve dağıtımları üzerindeki kapsamlı kısıtlamalarının bir sonucu" olduğunu söyledi. Türk, "İsrail'in Gazze'ye yardım girişine yönelik devam eden kısıtlamalarının kapsamı, çatışmaları yürütme biçimiyle birlikte, açlığın bir savaş yöntemi olarak kullanılması anlamına gelebilir ki bu da bir savaş suçudur" dedi.

Türk, ayrıca işgalci güç olarak İsrail'in gıda ve tıbbi yardımları sağlamak, kolaylaştırmak ve insani yardım kuruluşlarının çalışmalarına yardımcı olmak gibi sorumlulukları olduğunu belirtti. - CENEVRE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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