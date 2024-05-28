Üye Girişi
Haberler

Birleşik Kamu İş, Kamuda Tasarruf Tedbirleri Genelgesi'ne dava açtı: Memurların hakkı kısıtlanıyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Birleşik Kamu İş Konfederasyonu, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ''Tasarruf Tedbirleri''' konulu Cumhurbaşkanlığı genelgesine memurların bazı haklarını kısıtladığı gerekçesiyle Danıştay'da dava açtı. Birleşik Kamu İş Genel Mali Sekreteri Hasan Kütük, ''Tasarruf Tedbirleri'' konulu Cumhurbaşkanlığı genelgesinin ''Personel giderleri'', ''Personel servisi hizmetine ilişkin giderler'' başlıklı bölümler hakkında Danıştay'da dava açıklarını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi"ni kamuoyuyla paylaştı. Ek ödenek, yeni bina alımı, personel giderleri, personel servisi, araç kiralama, 5 yıldızlı otellerde seminer gibi pek çok detayın bulunduğu paket büyük yankı uyandırırken tepki de çekti. Tasarruf tedbirlerinin, kamu çalışanları için büyük oranda dezavantaj olduğunu belirten Birleşik Kamu İş Konfederasyonu da maddelerde düzenleme yapılmasını isteyerek dava açtı.

Birleşik Kamu İş Genel Mali Sekreteri Hasan Kütük, ''Tasarruf Tedbirleri'' konulu Cumhurbaşkanlığı genelgesinin ''Personel giderleri'', ''Personel servisi hizmetine ilişkin giderler'' başlıklı bölümler hakkında Danıştay'da dava açıklarını açıkladı.

Birleşik Kamu İş Merkez Yönetim Kurulu'nun basın açıklaması okuyan Kütük, "Kamu tasarrufu tedbirleri açıklandı, ancak fatura yine halka ve kamu emekçilerine kesilmiştir" dedi.

''EMEKÇİNİN KAZANILMIŞ HAKLARI ORTADAN KALDIRILIRKEN LÜKS DEVAM EDİYOR''

Servis araçlarının kaldırılmasıyla toplu sözleşme ile elde edilen kazanımların ortadan kaldırılacak olmasının kamuda çalışan kişiler için ayrıca bir ulaşım harcamasını ortaya çıkaracağını söyleyen Kütük, şunları kaydetti:

''Genelge hükümleri incelendiğinde, tasarrufun yine kamu emekçilerine dayatıldığı, Anayasa, kanunlar ve toplu sözleşme ile elde edilen tüm kazanımların ortadan kaldırıldığı, kanun mahiyetinde olan toplu sözleşme hükümlerini, kamuda devlet memurları ve kamu emekçilerinin kazanılmış haklarını ortadan kaldırılırken kamuda lüks ve şatafatın devam ettiği görülmektedir.

''KAMU HİZMETLERİ AKSAYACAK''

Keyfi harcamalar ortada dururken fazla mesai ücretlerinin göz dikilmesi, personel servislerinin sonlandırılması, 657 Sayılı Kanun'un 68/B maddesine yapılacak atamaların sadece yönetici kadrolar ile sınırlı tutulması ve yönetici kadroları dışındaki kadrolara anılan bent çerçevesinde atama yapılmayacağının düzenlenmesi hukuksuz, hukuksuz olduğu kadar da kamu hizmetlerini büyük oranda aksatacaktır.

''İŞ GÜVENLİĞİ VE BARIŞINI DA BOZACAK''

Kamuya personel alımımın emekli sayısı ile sınırlandırılması kamu hizmetlerini verilemez hale getirecektir. Teknik ve personel yetersizliği ile karşı karşıya olan kamu kurumu ve kuruluşları, bu genelge ile daha da iş görülemez hale gelecektir. Kamuda özellikle eğitim, sağlık, yargı, ulaşım ve diğer iş kollarında kamu emekçilerinin iş yükünü daha artacak bu karar iş güvenliğini ve barışını da bozacaktır.

''PERSONELİN MESAİ GİDİŞ GELİŞİ ZORLAŞACAK''

Servis araçlarının kaldırılması ile toplu sözleşme ile elde edilen kazanımların ortadan kaldırılacak olması zaten zor koşullarda görev yapmak zorunda kalan kamu emekçilerini ayrıca ulaşım için harcama yapmak zorunda bırakacak. Bu durum özellikle büyükşehirlerdeki trafik yoğunluğunu daha artıracak ve personelin mesaisine gidişini-gelişini daha da zorlaşacaktır. Bu durum kamu kurumu ve kuruluşlarında güvenlik sorunu ortaya çıkaracaktır.''

DAVA DİLEKÇESİ

Danıştay'da açılan davanın dilekçesinde, ''Personel Servisi Hizmetine İlişkin Giderler'' başlıklı bölümünün 1. fıkrasında yer alan 'Servis ve güvenlik hizmetleri hariç; kamu kurum ve kuruluşlarına toplu taşıma olan yerlerde personel servisi hizmeti sonlandırılacak, hizmet alımı suretiyle sağlanan personel servisi hizmeti ise sözleşme süresinin bitimine kadar devam edebilecektir' ibaresinin, 3. Fıkrasındaki 'Personel servisi hizmetinden fiilen yararlanan kişi sayısının araç kapasitesinin yüzde 70'inin altında olması durumunda ilgili hatta servis sunumu yapılmayacaktır.' ibaresinin yürütmesinin durdurulması ve iptali istendi.

Dilekçede, söz konusu düzenlemelerin Anayasa'ya, 4688 sayılı Kanuna, uluslararası sözleşme ve antlaşmalara aykırı olduğu, kamu ve bireyler yönünden telafisi imkansız zararlara sebebiyet verebileceği belirtildi.

Kaynak: ANKA / Politika

Kamuda Tasarruf Genelgesi Recep Tayyip Erdoğan Mehmet Şimşek Cevdet Yılmaz Hasan Kütük Danıştay Kamu İş Memur Kamu Hukuk Politika Ekonomi Haberler

'7 çocuğum aç' deyip kendine zarar veren vatandaşın üzerine kayıtlı 6 araç çıktı

"7 çocuğum aç" deyip kendine zarar veren vatandaşın üzerine kayıtlı 6 araç çıktı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na 'Roma turu' tepkisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na "Roma turu" tepkisi

 İsrail, Refah'ta yine masum sivilleri vurdu: 21 kişi öldü, onlarca yaralı var

İsrail, Refah'ta yine masum sivilleri vurdu: 21 kişi öldü, onlarca yaralı var

 10 yıllık tarihi protokol! Kuşadası plajları halka açılıyor, şemsiye ve şezlonglar da ücretsiz olacak

10 yıllık tarihi protokol! Kuşadası plajları halka açılıyor, şemsiye ve şezlonglar da ücretsiz olacak
500

Yorumlar (1)

Ben bilmemm:

Peki memur dışındaki milyonlarca işçi, çalışan ise klimalı özel servis ile mı gidiyor. Rahatınız mı bozuldu??

0
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title