Birleşik Arap Emirlikleri'nin 'Birlik Günü' Resepsiyonu Ankara'da Kutlandı

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) "Birlik Günü", Ankara'da düzenlenen resepsiyonla kutlandı. Resepsiyona katılan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, " Birleşik Arap Emirlikleri, kısa sayılabilecek bir sürede dünyada örnek gösterilecek bir kalkınma ve başarı hikayesi ortaya koymuştur. Bu etkileyici yükselişin önümüzdeki dönemde de güçlenerek devam edeceğine yürekten inanıyoruz" dedi.

BAE'nin Ankara Büyükelçisi Said Sani ez-Zahiri'nin ev sahipliğinde ATO Congressium'da "Birlik Günü" resepsiyonu düzenlendi. Resepsiyonun açılışında konuşan BAE'nin Ankara Büyükelçisi Said Sani ez-Zahiri, Türkiye ile BAE arasındaki ilişkilerin son yıllarda "dikkat çekici bir ivme" kazandığını belirterek, kültürel işbirliğinin de bu süreci güçlendirdiğini kaydetti. Ez-Zahiri, Ankara'da düzenlenen El-beytü'l Emirati (Emirati Evi) etkinliğinin iki ülke halkları arasında kültürel bağları derinleştirdiğini belirterek, "El-beytü'l Emirati, Emirati kültürünü, özgün mirasını ve misafirperverlik ruhunu tanıtan açık bir kültürel mekan oldu. Canlı etkinlikler ve ilham verici hikayelerle iki ülke halkları arasındaki kültürel bağı daha da güçlendirdi" dedi.

Büyükelçi ez-Zahiri, BAE'nin bölgesel ve uluslararası düzeyde istikrar, işbirliği ve diyaloğu destekleyen bir ülke olarak küresel rolünü artırmaya devam ettiğini vurguladı.

"BAE, kısa bir sürede dünyada örnek gösterilecek bir kalkınma ve başarı hikayesi ortaya koymuştur"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise, konuşmasında BAE'nin kısa sürede ortaya koyduğu dönüşümün "örnek bir kalkınma hikayesi" olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

" Birleşik Arap Emirlikleri, kısa sayılabilecek bir sürede dünyada örnek gösterilecek bir kalkınma ve başarı hikayesi ortaya koymuştur. Bu etkileyici yükselişin önümüzdeki dönemde de güçlenerek devam edeceğine yürekten inanıyoruz. Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye için hem önemli bir ortak hem de stratejik bir dosttur."

Şimşek, son dönemde artan üst düzey temasların ve kurumsal mekanizmaların ikili ilişkileri "daha sonuç odaklı ve verimli" hale getirdiğini ifade ederek, temmuz ayında liderlerin eş başkanlığında yapılan Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey toplantısının önemine dikkat çekti.

"Ekonomik ilişkilerimizi çeşitlendirmeye büyük önem veriyoruz"

İki ülke arasındaki ekonomik işbirliğinin ulaştığı seviyeyi değerlendiren Şimşek, Karma Ekonomik Komisyonu'nun (KEK) iki ülke arasındaki en kapsamlı platformlardan biri olduğunu belirterek, "KEK aracılığıyla ticaretten yatırımlara, turizmden tarıma, enerjiden dijital dönüşüme kadar birçok alanda çalışma imkanına sahibiz. Bir sonraki toplantıya ev sahipliği yapmayı sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi.

Bakan Şimşek, iki ülkenin küresel ekonomide "birbirini tamamlayan yapıda" olduğuna dikkat çekerek, BAE'nin ekonomiyi çeşitlendirme ve yüksek teknolojiye yönelme vizyonunun Türkiye'nin güçlü sanayi altyapısı ve bölgesel tedarik zinciri kapasitesiyle doğal bir uyum oluşturduğunu söyledi.

"Stratejik alanlarda işbirliğini ileri taşımaya hazırız"

Bakan Şimşek, iki ülkenin yenilenebilir enerji, ileri imalat, savunma sanayii, yapay zeka, temiz teknoloji ve finansal teknolojiler gibi alanlarda işbirliğini daha da geliştirmeye hazır olduğunu vurgulayarak, "Karşılıklı yatırımların artırılması, ortak AR-GE projeleri ve üçüncü ülkelerde kurulacak işbirlikleri, ülkelerimizin küresel rekabet gücünü daha da artıracaktır" dedi.

"İlişkilerimizin yeni bir ivme kazanacağına inanıyoruz"

Şimşek, iki ülkenin liderleri arasındaki yakın diyalog sayesinde bölgesel barış ve refaha katkı sağlayacak önemli adımlar atılacağına inandığını belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kısa sürede katettiğimiz mesafe, birlikte çok daha fazlasını başarabileceğimizi gösteriyor. Ortak vizyonumuz doğrultusunda bölgemizin ve daha geniş bir coğrafyanın refahına katkı sunacak adımları atacağımıza yürekten inanıyorum. Birlik Gününüzü tebrik ediyorum."

Resepsiyona Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye-BAE Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Mustafa Varank, yabancı misyon temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı. - ANKARA