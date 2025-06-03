Binali Yıldırım: İzmir bunu asla hak etmiyor

ESKİ TBMM Başkanı Binali Yıldırım, "3 dönem İzmir milletvekilliği yaptım. Bu şehir beni milletvekili yaptı, bakan yaptı, başbakan yaptı, TBMM Başkanı yaptı, parti genel başkanı yaptı. Bir tek belediye başkanı yapamadınız, gerisini yaptınız. Güzel İzmirlilere bir kez daha düşünmelerini istirham ediyorum. Çöp dağlarına bakarak bu çağda bu şartlarda İzmir bu rezilliği hak ediyor mu? İzmir'in bir kokusu vardı. Şimdi beceriksiz yerel yönetimler yüzünden çöp kokusu da kenti esir almış durumda. İzmir bunu asla hak etmiyor" dedi.

AK Parti İzmir İl Başkanlığı, Kurban Bayramı öncesi partililerle bayramlaşma töreninde bir araya geldi. İl binasında düzenlenen toplantıya eski TBMM Başkanı Binali Yıldırım, AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, Genel Başkan Yardımcısı ve MKYK üyesi Hamza Dağ, İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İzmir Milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı, Mahmut Atilla Kaya, Yaşar Kırkpınar, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, önceki dönem Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, MKYK ve teşkilat üyeleri katıldı.

'YÜK SAHADA ÇALIŞAN İŞÇİNİN SIRTINDA'

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ndeki grevle ilişkin konuşan Saygılı, "Bugün İzmir'de, Büyükşehir Belediye işçileri grevde. Bu grev yıllardır yönetilemeyen İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin iflasının resmidir. Mevcut 24 bin kişilik kadronun üzerine son 6 yılda, 14 bin kişi daha alınır mı? Yani yüzde 60'a yakın bir personel artışından bahsediyoruz. Grev yapan sendika başkanının bile tam 16 yakını şu anda belediyede maaş alıyor. Yük, sahada çalışan işçinin sırtında. Şoför diye almışsınız, şoförlük yapmıyor, temizlikçi diye almışsınız temizlik yapmıyor. Masada yoklar, sahada yoklar, bankamatikte çoklar. Bir belediye altı yılda SGK'ya 15 milyara yakın borç yapıp bir kuruş ödemez mi? Hala burada suçu merkezi hükümete atarak işten sıyrılma peşindeler. İzmir'in yaşadığı grev krizi; beceriksizliğin, liyakatsizliğin, popülist belediyeciliğin sonucudur" dedi.

'YENİ BİR TÜR DOLANDIRICILIK'

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan da bayram mesajının ardından grevle ilgili konuştu. İnan, şu ifadeleri kullandı:

"İzmir'de kurulan bu CHP'li belediyecilik anlayışı, İzmir'de şehircilik anlayışını çökertir diyorduk. ve şu an o gün söylediklerimizi bir bir yaşıyoruz. Dün gece aksayan hizmeti telafi etmek için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın çöp toplamak için sokağa inmesi bir insan olarak takdire şayan. Fakat bir idareci olarak CHP yönetiminin beceriksizliğinin belgesidir. Siz, parasını aldığınız hizmeti vermediğiniz gibi işinizi de vatandaşa yaptırmaya kalkıyorsunuz. Hem Türkiye'nin en yüksek çevre temizlik vergisini ödetip hem de çöpünü toplatmaya kalkmak tam manasıyla yeni tür bir dolandırıcılık yöntemidir."

'YARINLARA DA HEP BİRLİKTE YÜRÜYECEĞİZ'

İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Bir bayram arifesindeyiz. Hep birlikte yeni bir Kurban Bayramı'na erişmenin sevinci içerisindeyiz. Bu vesileyle değerli teşkilatımıza bu güzel buluşma için teşekkür ediyorum. Bayram; kardeşlik, birlik, beraberlik demek, affetmek demek, kavuşmak demek, empati kurmak demek. Çaresize, muhtaca, ihtiyaç sahibine daha çok yakınlaşmak demek. Bugünlere hep birlikte geldik, inşallah yarınlara da hep birlikte yürüyeceğiz" dedi.

'İZMİR BUNU HAK ETMİYOR'

Binali Yıldırım ise "3 dönem İzmir milletvekilliği yaptım. Bu şehir beni milletvekili yaptı, bakan yaptı, başbakan yaptı, TBMM Başkanı yaptı, parti genel başkanı yaptı. Allah sizden razı olsun. Bir tek belediye başkanı yapamadınız, gerisini yaptınız. Ne yapalım? Hamza kardeşimizi de yapmadınız, nasipten fazlası olmuyor. Güzel İzmirlilere bir kez daha düşünmelerini istirham ediyorum. Çöp dağlarına bakarak bu çağda bu şartlarda İzmir bu rezilliği hak ediyor mu? Bunu bir kez daha dikkatlice düşünmelerini istiyorum. İzmir'in bir kokusu vardı. Şimdi beceriksiz yerel yönetimler yüzünden çöp kokusu da kenti esir almış durumda. İzmir bunu asla hak etmiyor" açıklamalarında bulundu.

'MANİPÜLASYONLAR YAPILMAYA ÇALIŞILIYOR'

Grev süreci hakkında konuşan Hamza Dağ da "Birkaç gündür İzmir'de grev süreci var. Bir iki gündür de bizim de ismimizi geçirerek grev süreci ile alakalı bazı manipülasyonlar yapılmaya çalışılıyor. Bugün birileri bir önceki adaylığımı geçirerek manipülasyon yapmaya çalışıyorsa 2024 seçimlerinde 1 milyona yakın oyda mahalle başkanından ilçe yönetimine, ilçe başkanından gençlik ve kadın kollarına, ameliyatını erteleyen il başkanımıza kadar her birinin emeği vardır. Böyle bir konu gündeme geliyorsa biz bu işin kesinlikle tarafı değiliz. Yaklaşık 26 yıldır bu şehri yönetenler bütçeyi iyi bir şekilde kontrol edememişse cezasını ne İzmirliler ne belediye çalışanları çekebilir. Bunun tek sorumlusu şehri yöneten CHP'li belediye başkanları ve yönetimidir" dedi.

'REDDİ MİRAS HAKKINIZ YOK'

Dağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mevcut yönetim reddi miras yaparak suçu önceki yönetime atma telaşı içinde. Reddi miras hakkınız yok. 31 Mart'a giderken 5 gün önce atılan 'TİS sözleşmesine o imzayı atın, yoksa seçimi kaybediyoruz' diyen de mevcut belediye başkanı. Aldığınız 2 bine yakın işçi ve belediye bütçesini mahvedecek şekilde kendileri seçim kaybetmesin diye vermiş olduğunuz sözleşme sözü sizi zorluyor olabilir. Bunun vebalini ve ceremesini ne emekçi çeker ne de 4,5 milyon İzmirli çekmelidir."