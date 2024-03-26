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Beyaz Saray, Gazze'ye havadan yardım indirmeye devam edecek

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Beyaz Saray, Gazze Şeridi'ne son can kayıplarına rağmen havadan yardım indirmeye devam edileceğini açıkladı.

Gazze Şeridi'ne havadan yapılan yardımlar sonucu 18 kişi hayatını kaybetmesinin ardından Beyaz Saray, Gazze Şeridi'ne havadan yardım indirmeye devam edeceklerini açıkladı. ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü, "Havadan yardım, Gazze'deki Filistinlilere umutsuzca ihtiyaç duydukları yardımı sağlamaya yardımcı olduğumuz birçok yoldan biridir ve bunu yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Gazze Şeridi'ndeki yardım faciası

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada, havadan bırakılan yardımların bazılarının denize düştüğü, yardımlara ulaşmak isteyen 12 Filistinlinin boğularak hayatını kaybettiği ifade edilmiş, yardımların düştüğü farklı noktalarda ise izdiham sonu 6 Filistinlinin yaşamını yitirdiği aktarılmıştı. Havadan yardım yapan tüm ülkelerin tehlike konusunda daha önce uyarıldığını belirten Ofis, "Havadan yardım operasyonlarına son verilmesi çağrısında bulunuyor, açlık ve kıtlıkla karşı karşıya kalan Filistin halkımıza insani yardım ulaştırılması için kara geçişlerinin derhal açılmasını talep ediyoruz" demişti. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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