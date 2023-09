BES Üyeleri Adli Yılın Açılışı İçin Açıklama Yaptı

MEHMET REBİİ ÖZDEMİR

Adli yılın açılışı nedeniyle Büro Emekçileri Sendikası (BES) üyeleri yurt genelinde açıklama yaparak yaşadıkları sorunlara dikkat çekti. BES Samsun Şube Başkanı Yılmaz Tuluk, "Samsun Adliyesi ile ilgili yetkililere sesleniyoruz! Ayrımcılık yapmayınız, diğer sendikalara verdiğiniz hakları bize de verin, eğitim salonlarını istiyoruz, çocuklarımız için halı sahası istiyoruz. Kurslar vermek, tiyatro oynatmak, türkü dinlemek ve kongre yapmak için konferans salonlarını istiyoruz" dedi.

Adli yılın açılışı nedeniyle BES Samsun Şube Başkanı Yılmaz Tuluk, Samsun Adliyesi önünde bugün basın açıklaması yaptı. Taluk şunları söyledi:

"YARGININ BAĞIMSIZLIĞI VE YARGI EMEKÇİLERİ İÇİN YILLARDIR MÜCADELE EDİYORUZ"

"Yargının bağımsızlığını ve yargı emekçilerinin insanca yaşam ve insanca çalışma koşulları için mücadelemiz devam ediyor. Bu yargı yılı açılışında da bağımsız yargı ve yargı emekçilerinin taleplerinin karşılanması için mücadelemiz devam ediyor. Adalet talebinin her türlü talebin önüne geçtiği koşullarda, yargının bağımsızlığı ve yargı emekçilerinin sorunlarının çözümü için yıllardır mücadele ediyoruz. Yargı yılı açılış etkinliklerini taleplerimize dikkat çekmek için bir zemin olarak kullanmaya çalışıyoruz. 2010 referandumu sonrasında yargı alanında tahakküm kuran cemaat ve sonrasında mevcut iktidarın yargı sistemini iktidarlarını güçlendirmek ve toplumsal muhalefeti susturmak için bir araç olarak kullandığı bir süreci yaşıyoruz. Hukuksuz bir şekilde KHK ile ihraç edilen on binlerce kamu emekçisi, toplu sözleşme masasında çoğunluğunu siyasi iktidarın belirlediği hakem heyetinin kararlarına yargı yolunun kapalı olması, eski iç işleri bakanının kolluk kuvvetlerine hukuk kurallarının dışına çıkarak kollarının bacaklarının kırılması talimatını rahatlıkla vermesi, mafya liderleri ile siyasi liderlerin birlikte fotoğraf kareleri vermesi, toplumsal muhalefetin en yoğun olarak yaşandığı gezi olaylarında hukuk dışı kararların verilmesi anti demokratik ve eşit olmayan bir şekilde gerçekleşen seçimlerde YSK'nın kararlarının hem yanlı olması hem de yargı yolunun kapalı olması Milletvekillerinin, tutuklanması, seçilmiş belediye başkanlarının yerine kayyum atanması, kayyum atayamadıkları belediyeleri zapt-ı raptı altına almak için akla hayale gelmeyecek yöntemleri kullanmaktan geri durmayan cumhur ittifakının anayasayı askıya aldığı bir dönemde göstermelik demokrasicilik oynanarak yargı yılı açılışları yapılmaktadır.

"YARGI YILI AÇILIŞI SARAY'DA YAPILDI"

Cezasızlık politikaları nedeniyle bir yandan kadın cinayetlerinin 21 yıllık AKP iktidarında her yıl artarak devam etmesi kadın cinayetlerinin bu kadar arttığı bir dönem İstanbul Sözleşmesinden bir imza ile çekilmek, adalet arayışının sosyal medyada örgütlenerek aranması gibi garabetlerin yaşanmasına, her yargı paketi açıklandığında yargı emekçilerinin ve yargının sorunlarını çözmek bir yana siyasi iktidara bağımlı bir yargı yaratmaktan öteye gidememiştir. Anayasa gereği bağımsız olması gereken yargının, adli yargı yılı açılışlarını dahi sarayda yaparak adeta kendi varlıklarını inkar etmektedirler, yargı mensupları bağımsızlıklarının sembolü olan düğmesiz cübbelerinin olmayan düğmelerini ilikleme yarışına girişmektedirler. Hal böyle iken yurttaşlarımızın hak, hukuk, adalet talebi için adına saray denilen adliyelere başvuruları her geçen gün artarak devam ediyor. Bir yandan yargı hizmetlerine ulaşmanın ekonomik bedelinin artması, bir yandan yıllarca süren dava süreçleri yurttaşlarımızın bu yargı sisteminden beklentilerini zayıflamaya devam ediyor."