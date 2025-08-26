Belçika ve Almanya Başbakanları'ndan İsrail'e Sert Eleştiriler

Belçika Başbakanı Bart de Wever, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Herkes İsrail hükümetinin ciddi hatalar yaptığını görüyor" ifadelerini kullanırken, Merz, ise "İsrail ordusunun Gazze'deki eylemleri kabul edilemez" dedi.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile Belçika Başbakanı Bart de Wever, Almanya'nın başkenti Berlin'de yaptıkları görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Almanya Başbakanı Merz, görüşmede iki ülke ilişkilerini, organize suç örgütleri ve kaçakçılıkla mücadele adımlarını, düzensiz göç ve sınır güvenliğini, Rusya-Ukrayna Savaşı ile Orta Doğu'daki gelişmeleri ele aldıklarını belirtti.

Basın toplantısında Almanya'nın Filistin'i devlet olarak tanımayacağı yönündeki açıklaması hatırlatılarak, bunun gerekçesi soruldu. Merz, soruya "Alman Federal Hükümeti iki devletli çözümü desteklemektedir. Ancak şu anda, bağımsız bir Filistin devletinin tanınması için gerekli şartlar mevcut değildir. Bununla birlikte İsrail hükümeti böyle bir devletin bir gün kurulmasını imkansız hale getirmemelidir" cevabını verdi.

"İsrail'in Gazze'deki askeri eylemleri kabul edilemez"

İsrail hükümetinin Gazze'deki askeri eylemlerini genişletme kararına değinen Merz, bundan endişe duyduklarını ve daha fazla sivil ölümünden korktuklarını söyledi. Merz, "İsrail hükümetinin orada yaptıkları, İsrail ordusunun İsrail hükümetinin kararlarını yerine getirmek için yaptıkları kabul edilemez" dedi.

Merz, "İsrail ordusunun Gazze şehrine yönelik yoğun saldırıları, son saatlerde gördüğümüz sonuçları doğurdu. Şu anda bunun gazetecilere yönelik hedefli bir saldırı olduğunu düşünmüyorum, ancak İsrail ordusu ve İsrail hükümeti, bu olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlatmayı taahhüt ettiler. ve bu konuda nihai bir karar vermeden önce bu sonucun açıklanmasını beklemek istiyorum" ifadelerini kullandı.

"Herkes İsrail hükümetinin büyük hatalar yaptığını görüyor"

Belçika Başbakanı Wever ise Almanya ile ticari ve ekonomik ilişkilere dikkat çekerek başladığı konuşmasında İsrail'in Gazze'deki saldırılarına değindi. Wever, "Herkes İsrail hükümetinin büyük hatalar yaptığını görüyor. Gazze şeridindeki sivil halkın ihtiyaçlarının karşılanmasına ve korunmasına öncelik vermemiz gerektiğini ve bunun için Avrupa düzeyinde harekete geçmemiz gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Belçika Başbakanı Wever, Filistin'in tanınmasında iki devletli bir çözümü mümkün kılacak ön şartların sağlanmasının, rehinelerin serbest bırakılmasının ve Hamas'ın silahsızlandırılmasının önemli olduğuna işaret etti. Wever, "Bunlar olursa Filistin'in tanınması mantıklı olur. Bu şartlar olmadan Filistin'in tanınmasının anlamsız olur hatta ters etki oluşturabileceğini düşünüyorum" diye konuştu. - BERLİN