BBP lideri Destici, fon vurgununa bulaşanların hesap vermesini istedi

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, fon soruşturmaları ile ilgili, "Dileğimiz kim bu işe bulaştıysa, organize ettiyse, bile isteye kim bu işin içinde olanlar mutlaka hukuk önünde hesap vermeli" dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, TBMM'de gazetecilerin sorularını yanıtladı. Destici, fon piyasasına yönelik soruşturmalarla ilgili, "BBP olarak duruşumuz net; yolsuzlukların, vurgunların, bunun adı 'hayali ihracat', 'belediyelerde yolsuzluk' ya da açığa çıkan 'fon vurgunu' gibi bunların hepsine temelden şiddetle karşıyız. Kim bu vurgunun içindeyse konumuna bakılmadan yargının önünde hesabını vermesi gerekiyor. Bu anlamda Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamaları çok net ve bu yolsuzluğa kim bulaştıysa onların korunmayacağını ifade etti. Adalet Bakanımız Akın Gürlek Bey ile Cumhuriyet başsavcılıklarının ortaya koyduğu çalışma ve kararlılık da çok önemli. O yüzden ben bu vurgun içerisinde bulunanların siyasi partisine, konumuna bakılmadan hepsiyle ilgili hukuki işlemin yapılacağına ve bu vurgun sonucu elde edilen paraların geri alınacağına, kanunlara uygun olarak işlenen suçun cezasını hukuk önünde görmeleri gerektiğine inanıyorum" dedi.

'BU BİR SOYGUNDUR'

Destici, "Dileğimiz kim bu işe bulaştıysa, organize ettiyse, bile isteye kim bu işin içinde olanlar mutlaka hukuk önünde hesap vermeli. Çünkü bu bir soygundur. Buradan kazandıkları paranın da mutlaka alınması lazım. Suçsuz bir şekilde, bu çeteleşmeden, çıkar gruplarından haberi olmadan fonlara para yatıran ya da hisse alanların zararlarının tazmin edilmesi gerektiğine inanıyorum" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı