Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Gürcistan Dışişleri Bakanı Maka Boçorişvili ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında, " Türkiye'de 224 kilometre uzunluğundaki Kars-Iğdır-Dilucu demir yolu projesinin uygulanmasına başlandı" dedi.

Gürcistan Dışişleri Bakanı Maka Boçorişvili, resmi temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi. Boçorişvili, temasları kapsamında Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bir araya geldi. Bakanlar, ikili ve heyetler arası gerçekleştirdiği görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler, küresel ve bölgesel konular ile ilgili görüş alışverişinde bulundu. Görüşme sonrasında bakanlar, ortak basın toplantısı düzenledi.

Azerbaycan'ın TRIPP projesinin kısa sürede hayata geçirilmesini dilediklerini belirten Bayramov, "Projenin önemi bizim için birçok açıdan kendini gösteriyor. Bunlardan ilki, Nahçıvan ile engelsiz ulaşımın sağlanmasıdır. Daha sonra bölgesel bağlamı da belirtmek gerekiyor çünkü bu koridor, bölgedeki tüm ülkeler için ek imkanlar açacak. Bunun Güney Kafkasya ülkelerine ilave avantajlar sağlayacağını düşünüyoruz. TRIPP'in yük taşımacılığına faydalı olacağına ve ilave yük taşımacılığı için zemin oluşturacağına inanıyoruz" dedi.

"Kars-Iğdır-Dilucu demiryolu projesinin uygulanmasına başlandı"

Azerbaycan'ın Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nde mevcut demiryolu hattının yeniden faaliyete geçirilmesi yönünde de çalışmalar yürütüldüğünü belirten Bayramov, "Ayrıca, Türkiye'de 224 kilometre uzunluğundaki Kars-Iğdır-Dilucu demir yolu projesinin uygulanmasına da başlandı. Türkiye'de yürütülen projeyi de dikkate aldığımızda, tüm bu hatlar birlikte Doğu-Batı Koridoru'na ek olarak Güney Kafkasya'nın kendisi için geniş, bütünleşik bir koridor ve yeni bir halka oluşturuyor. Söz konusu halka, ihtiyaçlara bağlı olarak yüklerin güzergahlarının farklı yönlere esnek bir şekilde değiştirilmesine imkan tanıyor" dedi.

İkili ilişkilerin yanı sıra Azerbaycan, Türkiye ve Gürcistan arasında çok taraflı iş birliği formatlarının da bulunduğunu hatırlatan Bayramov, "Bu çerçevede, savunma ve güvenlik alanındaki iş birliği de dahil olmak üzere daha geniş bir coğrafyayı kapsayan konular görüşülüyor. Bu formatlardan biri de Azerbaycan-Türkiye-Gürcistan üçlü iş birliğidir ve bir sonraki toplantının Gürcistan'da yapılması planlanıyor" ifadelerini kullandı.

Boçorişvili ile olan görüşmelerinde, uluslararası gündem, Karadeniz'deki durum, Orta Doğu'daki belirsizlik ve Rusya-Ukrayna çatışmasını da ele aldıklarını belirten Bayramov, "Bizim tutumumuz, çatışmaların kısa süre içerisinde diplomatik yollarla sona erdirilmesi yönündedir" dedi.

"Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki ilişkilerde gözlemlenen ilerlemeyi memnuniyetle karşılıyoruz"

Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki ilişkilerin gelişmesinden memnuniyet duyduğunu belirten Gürcistan Dışişleri Bakanı Boçorişvili, "Bu, bölgedeki istikrarın derinleşmesine ve bölgenin potansiyelinin gelişmesine yol açacaktır. Gürcistan'ın bölgedeki istikrar ve güvenliğe katkıda bulunmak için elinden gelenin en iyisini yapacaktır. Gürcistan'ın tutumu her zaman böyle olmuştur. Elbette, iki ülke arasındaki ilişkilerde gözlemlenen ilerlemeyi memnuniyetle karşılıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı