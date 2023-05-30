Bayburt, Erdoğan'a yüzde 82 oy vererek Türkiye birincisi oldu

Yüksek Seçim Kurulu tarafından açıklanan geçici sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bayburt'tan yüzde 82 oy aldı. Bayburt, ikinci turda da kendi rekorunu kırarak resmi olmayan sonuçlara göre Erdoğan'a yüzde 82 oy veren il oldu, birinciliği kimseye kaptırmadı.

Yüksek Seçim Kurulu tarafından açıklanan geçici sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bayburt'tan yüzde 82 oy aldı. 57 bin seçmenin sandığa gittiği seçimde Recep Tayyip Erdoğan ilk turda 30 bin oy alarak, yüzde 78 oy oranıyla Türkiye'de birinci il olmuştu. Bayburt, İkinci turda da kendi rekorunu kırarak resmi olmayan sonuçlara göre Erdoğan'a yüzde 82 oy veren il oldu, birinciliği kimseye kaptırmadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden seçilmesinden dolayı büyük mutluluk duyduklarını söyleyen Bayburtlu vatandaşlar, Erdoğan'ın Bayburt ziyareti gerçekleştirerek, vatandaşlarla bir araya gelmesini istediler.

Milliyetçi Hareket Partisi olarak seçime çok büyük katkı sağladıklarını söyleyen ve "Bayburtlular milli ve manevi değerlerine bağlı insanlardır" diyerek konuşan Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, "28 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Bayburt Türkiye birinciliğini bir kez daha yerinde ve zamanında ortaya koydu ve Türkiye birincisi oldu. Bayburt, milli ve manevi değerlerine bağlı insanların yaşadığı bir şehirdir. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Bayburt'u eskiden beri farklı boyutlarıyla değerlendirdiği, Bayburtluları kendinden bir parça gibi gördüğü için bu karşılıklı iletişim, karşılıklı çalışmalar neticesinde Bayburt bir kez daha birinciliği elde etti. Biz tabii Milliyetçi Hareket Partisi olarak, genel başkanımız sayın Dr. Devlet Bahçeli'nin talimatları doğrultusunda Bayburt'ta yapmamız gereken her şeyi elimizden gelenin fazlasıyla yerine getirdik, bütün gayreti sarf ettik. Seçimin Cumhur İttifakına layık bir şekilde sonuçlanması için yapılması gerekenleri yerine getirmeye de özen gösterdik. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, genel başkanımız Dr. Devlet Bahçeli beyfendiyi en kısa zamanda Bayburt'ta görmekten, misafir etmekten onur duyarız. Bu vesileyle Cumhur İttifakının diğer paydaşlarını da yürekten kutluyorum" dedi.

Bayburtlular seçim sonucundan memnun olduklarını belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın memleketi Rize'ye fırsat tanımadıklarını ve seçimde birinci il olmanın gururunu yaşadıklarını ifade ettiler. Hikmet Hancı isimli vatandaş, "Bu işin böyle olmasına çok çok sevindik. Ülkemiz için, Türkiye'miz için hayırlı uğurlu olsun" diyerek konuştu.

Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanması için mücadele ettiklerini vurgulayan Alem Doğan isimli vatandaş, "Tayyip babanın gelmesini çok istiyorduk, onun içinde çok mücadele verdik. Türkiye genelinde biz Bayburt olarak birinci çıkacağız dedik ve Allah'ta fırsat verdi, birinci çıktık. Rize'ye fırsat vermiyoruz. Cumhurbaşkanımızı da Bayburt'a bekliyoruz" şeklinde konuştu.

İlk turda istedikleri sonucu alamadıklarını ve sonuçtan memnun olmadıklarını söyleyen Durbaba Gülmez isimli vatandaş, yeniden birinci il olmanın mutluluğunu yaşadığını kaydederek, "Seçimler çok güzel oldu, çok güzel geçti. Şu an sonuçtan çok çok memnunuz. Bizi mutlu eden bir sonuç oldu. Özellikle Bayburt'un bu seçimde göstermiş olduğu başarı bizi daha mutlu etti. Birinci turda alınan seçim sonucu bizi pek memnun etmedi ama bunda da bir hayır vardır diye düşündük. İkinci turda sonucun böyle olacağını tahmin edebiliyorduk. Sağ olsun Bayburt ve Bayburtlular" sözlerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a selamlarını İhlas Haber Ajansı aracılığıyla ileten 75 yaşındaki Meryem Duran isimli vatandaş da, "Tayyip'e Allah'ım fırsat verdi ve kazandı. Daha da iyi olsun. Allah'a çok şükür, kazandı sevindik. Bayburt birinci oldu, mutlu olduk. Selamımı götürün, Tayyip'e selamlarını iletin" dedi. - BAYBURT

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