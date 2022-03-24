Başkan Sayan: "10 kadın kaptan arıyoruz" - Haberler

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Başkan Sayan: "10 kadın kaptan arıyoruz"

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Başkan Sayan:

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, şehir içi toplu taşımada kulanılan 10 otobüs için kadın şoför aradıklarını duyurdu.

AĞRI (İHA) - Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, şehir içi toplu taşımada kulanılan 10 otobüs için kadın şoför aradıklarını duyurdu.

Başkan Sayan Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Bu güzel otobüslerimizi kullanabilecek 10 bayan kaptan arıyoruz. Ağrı'da oturan cesur ve yetenekli bayan kardeşlerimizin müracaatını bekliyoruz." - AĞRI

Başkan Sayan: 10 kadın kaptan arıyoruz

Başkan Sayan: 10 kadın kaptan arıyoruz

Başkan Sayan: 10 kadın kaptan arıyoruz

İhlas Haber Ajansı / Politika

Savcı Sayan, Medya, Ağrı, Politika, Haberler

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