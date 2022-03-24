Başkan Sayan: "10 kadın kaptan arıyoruz"
İhlas Haber Ajansı - Politika
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Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, şehir içi toplu taşımada kulanılan 10 otobüs için kadın şoför aradıklarını duyurdu.
AĞRI (İHA) - Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, şehir içi toplu taşımada kulanılan 10 otobüs için kadın şoför aradıklarını duyurdu.
Başkan Sayan Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Bu güzel otobüslerimizi kullanabilecek 10 bayan kaptan arıyoruz. Ağrı'da oturan cesur ve yetenekli bayan kardeşlerimizin müracaatını bekliyoruz." - AĞRI