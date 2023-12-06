Başkan Güngör sahanın nabzını tutuyor

Ak Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, 2024 yılı Mart ayında yapılacak yerel seçim sürecinde saha çalışmalarına devam ediyor.

Ak Parti İl Başkanı Güngör, Sarayköy, Babadağ, Buldan ve Güney ilçelerini ziyaret etti. Başkan Güngör, İl Koordinatörü Aydın Milletvekili Ömer Özmen ile ilçe ziyaretlerinde bulundu. Başkan Güngör, Özmen ile birlikte Sarayköy, Babadağ, Buldan ve Güney ilçelerini ziyarette bulunarak teşkilatlarla birlikte oldu. Sarayköy, Buldan ve Güney Belediye başkanlarını ziyaret etti.

2024 yerel seçimler için hazır olduklarını belirten AK Parti İl Güngör, "Milletvekilimiz Özmen ile birlikte 4 ilçemizde teşkilatlarımızla buluşarak istişarede bulunduk. Sarayköy, Buldan ve Güney Belediye Başkanlarımızı ziyaret ettik. 'Hizmette bende varım' diyerek ilk adımı atan tüm aday adaylarımıza başarılar diliyorum. Bizler 2024 yerel seçimlere hazırız. Çalışmalarımız hızla tamamlanırken nasıl yol izleyeceğimizi de belirledik. Her zaman olduğu gibi yine halkın yanındayız. Cumhur ittifakı olarak 20'de 20 başarı sağlayacağımıza inancımız tamdır. 2024 yerel seçimlerinde halkımıza hizmet etmenin yolunda gayret ve çabamız her zaman ki gibi devam etmektedir. Yerel seçimlerde AK Parti Denizli İl teşkilatı olarak, tüm teşkilat mensuplarımızla birlikte 31 Mart 2024 gecesi bir başarı destanını daha hep birlikte yazacağız. Buna inanıyoruz ve başaracağız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Denizli'miz de birlik beraberlik ve kardeşlikle yolumuza devam edeceğiz" dedi. - DENİZLİ