Başka Bir Siyaset Okulu İsabey Mahallesi'nde Roman Vatandaşlarla Buluştu

Efes Selçuk'ta düzenlenen Başka Bir Siyaset Okulu, İsabey Mahallesi'nde Roman vatandaşlarla bir araya geldi. Sıfır Ayrımcılık Derneği Başkanı Elmas Arus, mahalle sakinlerine teşekkür etti.

Başka Bir Siyaset Okulu, İzmir'in Selçuk ilçesindeki İsabey Mahallesi'ne düzenlenen gezi ile sona erdi. Son günde programa katılım gösteren öğrenciler, Roman yurttaşlarla bir araya geldi.

"Herkes Farklı Herkes Eşit" sloganıyla bu yıl Selçuk'ta ikinci kez düzenlenen "Başka Bir Siyaset Okulu" çerçevesinde, Türkiye'de farklı üniversitelerde öğrenim gören gençler ve halkın katılımıyla Selçuk Efes Kent Belleği'nde; siyasetten, demokrasiye, sosyal belediyecilikten yerel yönetimlere birçok farklı konuda oturum düzenlendi. Selçuk Belediyesi ev sahipliğinde Sıfır Ayrımcılık Derneği tarafından düzenlenen programın son gününde katılımcı öğrenciler, İsabey Mahallesi'nde Roman yurttaşlarla bir araya geldi. Selçuk'ta yaşamlarını anlatan Roman vatandaşlar, daha sonra katılımcılarla hep birlikte eğlendi. Sıfır Ayrımcılık Derneği Başkanı Elmas Arus, İsabey Mahallesi sakinlerine teşekkür ederek, "Bugün buraya ilk gelişimiz ama son gelişimiz olmayacak. Bizlerle sorunlarınızın yanı sıra sevinçlerinizi de paylaştığınız için teşekkür ederiz. Buraya ilk gelişimiz ama son gelişimiz olmayacak" dedi. - İZMİR