Balıkesir BBP'de yeni İl Başkanı Hamza Başarır

Balıkesir'de Büyük Birlik Partisi (BBP) İl Başkanlığına Genel Başkan Mustafa Destici tarafından atanan Hamza Başarır'ın göreve tebliğ belgesini BBP Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Alfatlı tarafından verildi.

BBP Balıkesir İl Başkanlığında kan değişimi yaşandı. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici Balıkesir İl Başkanı Zeki Uçar'ın yerine, Altıeylül İlçe Başkanı Hamza Başarır'ı atamıştı. Yeni Başkan Başarır'a atama belgesi BBP Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Alfatlı tarafından Fırıntaş Kafede BBP yönetim Kurulu üyeleri, Alperen Ocakları üyeleri ve partili vatandaşların katılımı ile Hamza Başarır'a tebliğ edildi. Devir ve teslim töreninde konuşma yapan Genel Başkan Yardımcısı Alfatlı, "Yeni il başkanımızı sizlere takdim etmek üzere bir aradayız. İl Kongresine götürecek arkadaşımıza görevini tebliğ edeceğiz. Şehit Muhsin Başkanımızın emaneti olan zalimin karşınızda, mazlumun yanında olan dik duruşuyla BBP önümüzdeki seçimleriçin gereken ilgi ve alakayı gösteren bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. BBP önümüzdeki seçimlerde Balıkesir ve Türkiye'de ki tüm illerde önümüzdeki yerel seçimlerde gerekli ilgi ve sonuçlara ulaşacaktır. Bütün şehitlerimize yüce rabbimden rahmet diliyorum. Türkiye son dönemeçte yapılan seçimlerde BBP'si olarak 14 Mayıs seçimlere kendi aday ve amblemi ile seçime girdi. BBP olarak Cumhur ittifakının yanındayız dedik. BBP duruşunda herhangi bir sapma yok" şeklinde konuştu.

Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Alfatlı seçimler öncesi BBP'yi olağan il kongresine götürmek üzere görev tebliğ belgesini yeni İl Başkanı Hamza Başarır'a teslim etti. Alperen Ocakları Balıkesir Şubesi Başkanı Mesud Selim Erden, Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Alfatlı'ya BBP'nin şehit Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun bir fotoğrafını gecenin anısına teslim etti. - BALIKESİR