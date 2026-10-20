Bakırhan, faize 4 trilyon lira ayrılan bütçeyi 'refah bütçesi' diye eleştirdi

Dem Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Bütçede faize yaklaşık 4 trilyon lira, sosyal harcamalara 1 trilyon 300 milyar lira ayırıyorlar. Fakir fukaraya gidecek olanı faize veriyorlar. Adına da 'refah bütçesi' diyorlar. Bu mu refah bütçesi olacak?" dedi.

Bakırhan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'daki sel baskınlarında hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Sel baskınlarını sadece yağmura bağlamanın doğru olmayacağını, bu durumun kentin nasıl yönetildiği ile ilgili olduğunu dile getiren Bakırhan, hükümetin çevre ve şehircilik politikalarını eleştirdi.

Yeşil Bursa'nın bile artık "beton Bursa"ya dönüştüğünü savunan Bakırhan, "Bu durum kabul ettiğimiz bir durum değil. Sadece İstanbul'da 168 dere havzası var. Yağmur yağdığı zaman suyun kendisine yol bulduğu ciddi havzalardan 108 tanesine fiziksel olarak müdahale etmiş ve daraltmışlar. Sonra da 'yağmur yağdı ne yapalım? diyorlar. Sen dere yatağına imar izni verirsen orayı betonla doldurursan su nereden geçecek? Dolayısıyla bu durumu sadece yağmurun çok yağmasına bağlayan akıl bence doğru yapmıyor, yanlış yapıyor. Dönüp biraz o kentlerin, dere havzalarının nasıl yapılaştığına ve yönetildiğine bakmaları gerekiyor." diye konuştu.

Tuncer Bakırhan, Irak'ın Erbil kentinde Ortadoğu Araştırmaları Enstitüsü (MERI) tarafından düzenlenen foruma katıldığını aktararak, oradaki temaslarına ilişkin bilgi verdi.

Birçok Kürt siyasetçi ile görüştüklerini belirten Bakırhan, "Türkiye'de yürüyen sürece ve Kürtler arasındaki diyaloğun gelişmesine verdikleri önemi bir kez daha gördük. Forumda en sık yapılan değerlendirmelerden biri şuydu: 'Türkiye'de barış, bölge barışının dinamosu olabilir.' Biz de bu tespite yürekten katılıyoruz. Doğru bir tespittir çünkü Türkiye'de Kürt meselesi demokratik yollarla çözüldüğünde, bunun olumlu etkisi Türkiye ile sınırlı kalmaz. Suriye'de, Irak'ta, İran'da da hissedilir. Bu süreç yalnızca Türkiye'nin değil bütün bölgenin umududur." ifadesini kullandı.

Bakırhan, Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) lideri Bafel Talabani'nin forumda yaptığı konuşmada, İran'daki Kürtlerle ilgili yeni bir diyalog sürecinin başlangıç aşamasında olduğunu ve İran devletinin de buna olumlu baktığı bilgisini verdiğini aktardı. DEM Parti olarak bu açıklamayı önemsediklerini belirten Bakırhan, "İran'daki Kürt siyasi dinamikleri, meselelerini savaşla değil, diyalog ve müzakereyle çözmek istiyorlar. Tahran da bunu bir imkan olarak görmeli." değerlendirmesinde bulundu.

Silahın konuştuğu yerde herkesin kaybedeceğini vurgulayan Bakırhan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Masanın olduğu yerde kimse kaybetmez. Dolayısıyla İran'la siyasetin konuşulduğu bir başlangıcın yapılmasını önemli görüyoruz. İran'da Kürt partileri yıllardır masaya oturmaya hazır olduklarını açıkça söylüyorlar. Tahran için bu kaçırılmaması gereken bir fırsattır. Kürt partileriyle müzakere ve diyalog masası vakit kaybedilmeden kurulmalıdır. Bu masa geçici olmamalıdır, masanın bir takvimi ve güvenceleri olmalıdır ve bu masa kalıcı bir barışa ulaşmak için değerlendirilmelidir. Kürtlerin dili, kimliği ve siyasi iradesi tanındığında İran kaybetmez, kazanır. Kürtleri tanımak İran'ı zayıflatmaz, güçlendirir."

"Terörsüz Türkiye" süreci

"Terörsüz Türkiye" sürecine değinen Bakırhan, terör örgütü PKK'nın Türkiye'den tamamen çekildiğine ve bazı kampları boşalttığına yönelik açıklamalar yaptığını, bu adımların çok önemli olduğunu söyledi.

İktidara "Artık neyi bekliyorsunuz" sorusunu ileten Bakırhan, "Bu soruya iktidar sessizlikle cevap veremez. İktidar artık niyet anlatmayı bir kenara bırakıp karar alma, somut adım atma aşamasına geçmelidir. Barış bekleme salonunda tutulacak bir şey değil. Her hafta yeni bir şart, her ay yeni bir gerekçe üreterek bu tarihi imkan tüketilemez. Meclis daha fazla sorumluluk alsın, gerekli yasaları çıkarsın, kayyum sistemini bitirsin, ifade ve örgütlenme özgürlüğü önündeki engelleri kaldırsın." diye konuştu.

Fon soruşturmalarına da değinen Bakırhan, şunları kaydetti:

"Ülke ekonomisi dünyanın en büyük kumarhanelerinden birisine neredeyse çevrilmiş. Alnı beş vakit seccadeye giden, beş vakit namaz kılan vicdanlı büyüklerimize ve kardeşlerimize soruyoruz: Allah aşkına bu kadar soygun, bu kadar vurgun, ahlaki çürüme olmadan yapılabilir mi? Bunu inançlı kardeşlerimize soruyorum, onlar kararını versin. İslam'ın ve insanlığın en temel ilkesi nedir? Kul hakkıdır. Yoksulun, işçinin, emeklinin hakkı gizli hesaplarda buharlaşırken susmak, kul hakkına girmek değil midir?"

Emeklilerin sorunlarını anlatan Bakırhan, 2018'den beri "ülkeyi kasıp kavuran" bir enflasyonun olduğunu, bu krizden en çok emeklilerin etkilendiğini dile getirdi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun Teklifi'ni eleştiren Bakırhan, "Bu yasa teklifi insanları dolandıranları cezalandırmak yerine 'çaldığın parayı getir helalleşelim' diyen bir yasa olacak. Böyle bir yasa olmaz. AKP iktidarı burada sorunu çözmek değil yönetmek istiyor. Biz ise vurgunda mağdur olanlar adına o küçük birikimlerini kaybeden, dişinden tırnağından artıran o yoksullar adına, 80 milyon adına diyoruz ki bu sorunu çözmek zorundasınız." görüşünü paylaştı.

Konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakırhan, bir gazetecinin "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin sorusu üzerine, şu açıklamada bulundu:

"Türkiye'nin sınırında artık tehdit olabilecek hiçbir noktada örgüt kalmamış. Yani kamplardan çekiliyorlar. Kimi kampları boşalttıklarını söylüyorlar. Diğer tarafta bir iyi niyet var, adımlar var. Teyit tespit raporunu tabii ki beklemek gerekiyor ama bunun hızlanması gerekiyor. Dolayısıyla bir an önce bu iyi niyet adımları karşılığında önce teyit tespit raporunun da açıklanması gerekiyor ama bunun öncesinde yapılması gereken yol temizliği başlıkları var. Belediyelere kayyum atanmış. Bunun için teyit tespit raporuna gerek yok. Bir taraftan sadece teyit ve tespit raporunu işaret etmek, diğer taraftan hiçbir şey yapmamak halkımız tarafından eleştiriliyor. Bu süreci hızlandırmak, karşılıklı adımlar atmak, bu sürecin başarılı bir şekilde amacına ulaşmasını sağlamak sadece bizim görevimiz değil, aynı zamanda iktidarın da görevi."

Kaynak: AA