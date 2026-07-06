Bakan Yumaklı: AK Parti millete güven verdi

'AK PARTİ MİLLETİMİZE GÜVEN VERMİŞTİR'

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Uşak programı kapsamında AK Parti Uşak İl Danışma Meclisi Toplantısına katıldı. Programa, Bakan Yumaklı'nın yanı sıra AK Parti Uşak milletvekilleri İsmail Güneş ve Fahrettin Tuğrul, AK Parti Uşak İl Başkanı Himmet Yaşar, partililer katılım gösterdi. Programın açılışında konuşan Bakan Yumaklı, "Bir tarafta realist olmanız gerekir. Diğer tarafta da ilkeli bir politika sürmeniz, sürdürmeniz gerekir. Bunları da net ve somut bir şekilde söylediğini yapan bir tarzda olmanız gerekir. Cumhurbaşkanımız bugüne kadar millete ne söylediyse yapmıştır. Çünkü gücünü milletten almıştır. Bunu da her seferinde dile getirmiştir. AK Parti bu sebepten milletimize güven vermiştir. Umutları da hep taze tutmayı başarmıştır. Bugün milli güvenliğimize yönelik tehditleri zamanında ve doğru bir şekilde okuyan, siyasi, diplomatik ve askeri anlamda bütün tedbirleri alan bir Türkiye vardır. Önümüzde de Türkiye Yüzyılı hedefi ve idealleri vardır. İnşallah AK Parti Türkiye'yi bu zamana, bu noktaya nasıl taşıdıysa Türkiye Yüzyılı'nın bütün hedeflerine ve idealine de aynı şekilde taşıyacaktır" dedi.

'SADECE KONUŞMAKLA VATANDAŞA BİR ŞEY VERMEDİĞİNİZİ GÖRMENİZ GEREKİR'

Siyasetin amacının ve önceliğinin iktidar olmak olarak görenlerin derdinin başka olduğunu söyleyen Bakan Yumaklı, "Sadece sözle ve konuşmakla vatandaşa bir şey veremediğinizi görmeniz gerekir. Ama hiçbir şey yapmayıp, sadece yapıyormuş gibi yapanlar, lafı eğip bükenler, tüyü bitmemiş yetimin hakkına girenler bugün bütün garabetiyle ortada. Siyasetin bu kadar kirli hale getirilmesi hepimizi üzdü. Bu millete çok büyük bir haksızlık. Ülkemiz ve milletimiz böyle bir çürümüşlük tablosunu hiçbir şekilde hak etmiyor. İnanıyorum ki ben milletimiz olayları kavramadaki üstün kabiliyetiyle bu olanları en iyi şekilde değerlendirecektir. Maalesef bu eleştiriyi yapmak yerine sokak siyasetiyle, propagandayla, her zamanki gibi algı yönetimiyle olayı kendilerinden uzakta tutmaya çalışan bir muhalefet anlayışı var" diye konuştu.

'YILLARDAN BERİ ÇOK YÖNLÜ BİR MÜCADELE SÜRDÜRÜLDÜ'

Türkiye'nin 40 yıldır kanayan yarasının terör konusu olduğunu belirten Bakan Yumaklı, "AK Parti iktidarlarının farkı, bu terör belasıyla mücadele etmekte kendisini net bir şekilde göstermesidir. Yıllardan beri çok yönlü bir mücadele sürdürüldü. Özellikle bütün kurumlarıyla uyum ve kararlılık içerisinde terörle mücadele edildi ve inşallah bugün de çözümün eşiğine geldik. Terörsüz Türkiye'ye doğru yasal dönüşümlerin yapılması için Gazi Meclis'imizde bir mutabakat çerçevesi oluştu. Bu çalışmalar aralıksız bir şekilde devam ediyor. Terörsüz Türkiye ile kardeşliğimizin pekişmesi ve güçlü bir iç cephenin oluşturulması mümkün olacak. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde AK Parti'nin her alanda yürüttüğü kararlı ve etkin çalışmaların meyvelerini vermesi bazılarını rahatsız ediyor. Çok da problem değil. Biz onları rahatsız etmeye inşallah devam edeceğiz. Bugün Türkiye, NATO zirvesine ev sahipliği yapıyor, Cumhurbaşkanımız ülkeler arasındaki problemleri çözecek adil bir lider olarak bütün ülkeler tarafından kabul ediliyor. Çoluk çocuk denmeden 70 binin üzerinde katledilen, bir soykırımla karşılaşan Gazze için dünyada sesini çıkaran tek lider yine Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan" sözlerine yer verdi.

'TÜRKİYE TARIMSAL HASILADA İLK DEFA 80 MİLYAR DOLARLIK BANDI AŞTI'

2025 yılı zirai don ve pandemi dönemini hatırlatan Bakan Yumaklı, "Bu kadar olumsuzluğa rağmen altyapının güçlü olması, 2025 yılında tarımsal hasılada önemli bir rekoru getirdi. Türkiye tarımsal hasılasında ilk defa 80 milyar dolarlık bandı aştı. 83.2 milyar dolarla Avrupa'da 1'inci dünyada da 7'inci sıraya yerleşti. Bunları söylediğimizde bize kızıyorlar. Kendileri rezillikte, kepazelikte birinci olanların bunları anlamalarını beklemiyorum. Bizim söylediklerimizi zaten dinlemiyorlar da, bunu biz de söylemiyoruz. Dünya Bankası söylüyor" dedi.

'2026 YATIRIM PROGRAMINA UŞAK İÇİN 4 ÖNEMLİ PROJEYİ ALDIK'

Su ve sulama alanındaki yeni müjdeleri paylaşan Bakan Yumaklı, "Geçen sene Uşak çok çekti. Uşak'ı yönetenler, susuzlukla alakalı konularına azıcık ilgi gösterselerdi bu sorun olmazdı. Yüzde 100 beceriksizlik, umursamazlık. Bugün Uşak'ta içme suyunda kayıp kaçak oranı yüzde 40. Suyun kullanımıyla ilgili bir plan vardı. Bunu ifade ettik. Tezviratı çok yükselterek o suçlarını bastırmaya çalıştılar ama ben buradan tekrar ifade edeyim; 'Kışın kullanmanız gereken kuyulardan içme suyunu sağlarsınız çünkü su boldur. Yazın da barajlarda kalan suyu yine dengeli bir şekilde bu şehrin insanlarına ulaştırırsınız'. Onlar ne yaptı? Kuyulardan suları çekmediler. Çünkü oraya harcayacakları elektrik maliyetini başka yerlere harcadılar. Sonra da barajda su kalmadı ve sizler susuz kaldınız. Maalesef sizler onların umurlarında bile olmadınız. Biz 2026 yatırım programına Uşak için 4 önemli projeyi aldık. Bir tanesi 2 milyar 700 milyon lira bedelli Banaz Gökkaya Barajı. 750 milyon lira maliyetli Gökkaya Barajı'nın içme suyu iletim hattı. 250 milyon lira bedelli içme suyu arıtma tesisi. 200 milyon lira bedelli Sıracevizler Regülatörleri ve iletim hattı. Yine Merkez Dere Islahı 2'nci kısım işi. Ben buradan bir söz vereyim. Çünkü biz söylediğini yapmakla müsemma olan bir partiyiz. 2026 sonuna varmadan inşallah Banaz Gökkaya Barajı'nın ihalesini gerçekleştirmiş olacağız. Yine Bahadır Göleti Rehabilitasyon ihalesini yıl bitmeden gerçekleştirmiş olacağız. Bir müjde daha verelim. O da bugün Banaz Jeotermal Sera Organize Tarım Bölgesi'nin alanındaydık. 5 kuyu açılmış durumda. Bu yıl yatırım programına alıp önümüzdeki yıl ihale ve benzeri işlemleri yapıp ilk kazmayı vurmak istiyoruz. Burası Uşak'ın ve bölgenin merkez tarım üssü olmaya aday" dedi.

Yağmur ÖNGÜN- SERKAN KARAYOL/ UŞAK,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı