Bakan Yumaklı, Taşkın Kontrolü için Yeni Dozerler Teslim Edildi

Güncelleme:
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, taşkın kontrolü için DSİ envanterine katılan 50 dozerin teslim töreninde, su kaynaklarının yönetimi ve Taşkın Erken Uyarı Sistemi'nin önemini vurguladı. Türkiye'de su depolama kapasitesinin artırıldığını açıkladı.

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Barajlar ve taşkın kontrol tesisleriyle 20 milyon dekar alanda taşkın kontrolü sağladık. Karadeniz Bölgemiz başta olmak üzere yüksek riskli illerimizde geçirgen tersip bentleri ve sel tırmıkları gibi yenilikçi teknolojileri kullanıyoruz. En önemlisi Taşkın Erken Uyarı Sistemi'nin devrede olmuş olması" dedi.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) Etlik Tesisleri'nde düzenlenen törenle DSİ bünyesinde envantere girecek olan 130 dozerden 50 adeti teslim edildi. İş makinelerinin dağıtım töreninde konuşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Savunma Sanayii Başkanlığı ile imzalanan protokol ile DSİ makine parkına

50 dozerin katılacağını belirterek, "130 dozerin ilk 50'sinin envantere alınma töreni için bir aradayız. Geri kalan 80 dozeri ise Mart 2026'da teslim alacağız. Su, hepimizin yaşam kaynağı ama kontrol edilemediğinde dünyanın en yıkıcı sel ve taşkınlarına dönüşüyor. Taşkınların oluşmasında en önemli neden 1 veya 2 ay içinde düşmesi gereken yağış miktarının 1 veya 2 gün içinde düşmesi. Rize'ye eylül ayında ortalama metrekareye 265,1 mm yağış düştü. Ancak 24 saatlik toplam yağışlara baktığımızda 20 Eylül tarihinde 129,4 mm ve 21 Eylül tarihinde 136,2 mm gerçekleşti. Taşkınlarla mücadele ederken akarsuların kenarlarında, içlerinde mücadele eden 'yeşil karıncalar'ı görmüş oluyoruz. Barajlar ve taşkın kontrol tesisleriyle 20 milyon dekar alanda taşkın kontrolü sağladık. Karadeniz Bölgemiz başta olmak üzere yüksek riskli illerimizde geçirgen tersip bentleri ve sel tırmıkları gibi yenilikçi teknolojileri kullanıyoruz. En önemlisi Taşkın Erken Uyarı Sistemi'nin devrede olmuş olması" diye konuştu.

"Toplam dozer sayımız 195'ten 245'e yükseldi"

Bakan Yumaklı, şöyle devam etti:

"Envantere 50 adet dozeri katıyoruz. Bu sayede toplam dozer sayımız 195'ten 245'e yükselmiş oluyor. Böylece makine parkımızdaki 0-10 yaş grubu dozer oranı, yüzde 40'tan yüzde 53'e çıktı. Mart ayında tüm teslimatlar tamamlandığında dozer sayımız yüzde 67 artışla 325'e çıkacak. Bu makinelerin maliyeti yaklaşık 3,5 milyar liradır. Ancak makinelerin kazı kapasitemizde sağlamış olduğu ilerlemeyle birlikte 2,7 milyar liralık ekonomik fayda sağlamış olacak. Bu dozerler yol yapımı, toprak temizliği, dolgu, serim ve orman yollarının açılması gibi kritik görevlerde kullanılacak."

"Su depolama hacmimizi yüzde 38 artışla 183,7 milyar metreküpe çıkardık"

Son 23 yılda yapılanlara değinen ve kararlılığın somut göstergesi olduklarını belirten Yumaklı, "11 bine yakın su tesisini hizmete sunduk. Su depolama hacmimizi, yüzde 38 artışla 183,7 milyar metreküpe çıkardık. Baraj sayısı 4 kat arttı, bin 81'e yükseldi. Taşkın kontrol tesisi sayımızı ise 11 bin 257'ye çıkardık. Biz, yaptığımız ve bundan sonra yapacağımız su eserleriyle su kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanmak istiyoruz. Türkiye'yi daha güçlü, daha dirençli ve su güvenliği tamamen sağlanmış bir ülke haline getirmek için çalışıyoruz" diye konuştu.

Tören, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından kurdele kesimi ile sonlandı. Ardından dozerleri inceleyerek bilgi alan Bakan Yumaklı, görevlilerle toplu fotoğraf çekildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Haberler.com
