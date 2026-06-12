Turan: Terörsüz Türkiye yolunda kararlıyız, dönüş yok

'KİM HATA YAPARSA, KİM YANLIŞ YAPARSA BUNUN ALTINDA KALIR'

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Şırnak Öğretmenevi'nde İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü'nün desteği ve Geleceğe Işık Saçan Şırnak Kadın Derneği'nin ev sahipliğinde düzenlenen 'Şehit Ailelerimiz ve Gazilerimize Terörsüz Türkiye Yolunda Omuz Omuza' programına katıldı. Programa ayrıca Vali Birol Ekici, Geleceğe Işık Saçan Kadın Derneği Başkanı ve İçişleri Bakanlığı Bakan Müşaviri Hatice Atan, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, şehit aileleri ve gaziler de katıldı. Bakan Yardımcısı Turan, konuşmasında terörsüz Türkiye sürecinin kararlılıkla sürdürüleceğini belirterek, "Sayın Bahçeli'nin daveti çok kıymetli. Güçlü liderliğiyle, Cumhurbaşkanımızın da konuya sahiplenmesiyle Türkiye'de bir başka süreci başlattı. Zorlukları var, kolay değil. Alışkanlıkların, sosyolojik travmaların açılması kolay değil. Yasal süreçleri olacak. Entegrasyon süreçleri olacak. Barışma, kardeşlik, inşa süreçleri olacak. Hiç kolay değil. Ama kararlıyız. Bu bir el uzatmaysa bu eli iyi sıkmalı. Bu bir el uzatmaysa, bu süreç iyi değerlendirilmeli. Bir daha bu bölgede tekrar kanın, gözyaşının, teorinin olduğu dönemleri düşünmek bile istemiyoruz. Bizim Şırnak'ımızın dağları, tepeleri çok daha özel, çok daha kıymetli. O yüzden bu yolun dönüşü yok diyorum. O yüzden bu adamı attık, bir daha geri dönmeyeceğiz diyorum. Kim hata yaparsa, kim yanlış yaparsa bunun altında kalır. Dil silahtan daha etkili bir silahtır. Dil silahtan daha bedel öğreten bir araçtır. O yüzden herkesin diline dikkat etmesi, en hassas dönemi geçirmek için önemli diye düşünüyorum. 2 yıldan beri bir tek şehit haberi, gazi haberi gelmemişse bundan daha büyük bir nimet olmaz diye düşünüyoruz. 170 bin öğrencimiz var Şırnak'ta. Bu gençlere bırakılacak olan en büyük miras tarla, toprak değildir. En büyük miras huzurlu sorunsuz, ekonomik olarak, demokratik olarak güçlenmiş Terörsüz Türkiye'dir" dedi.

'BİZ KAVGA DEĞİL, BARIŞ İSTEYEN İNSANLARIZ'

Güvenlik güçlerinin görevlerini kararlılıkla sürdürdüğünü belirten Turan, "Terör örgütü kendisiyle, hatırasıyla, geçmişiyle muhasebe yapmadan bu milletin kardeşliğine omuz veremez. Herkes aynaya bakacak. Herkes yaptığı hatayla yüzleşecek ve Türkiye'de bir daha bu sayfanın açılmaması üzerine adım atacak. Emniyetimiz, jandarmamız, askerimiz kendine düşen ne varsa tedbir almak, yanlış yapma ihtimali onlara karşı dik durmak, her türlü riski göğüslemek zorunda. Ama herkes dersini alır, yola devam ederse, iyi niyetli adım atarsa biz Şırnak'ın Gabar'ında petrol çıkarmaya, Cudi'de festival yapmaya devam ederiz. Biz kavga değil, barış isteyen insanlarız. Dört tarafımızda ateş çemberi var. Kardeş olmaktan başka, omuz omuza olmaktan aynı bayrak altında huzurla oturmaktan başka yolumuz yok. Gidecek başka kapımız da yok. Biz bu millet evlatlarıyız. 86 milyon bu ülkede doğduk, bu ülkede öleceğiz. Önceden Gabar deyince hepinizin aklına gelen şey terördü. Gabar deyince aklımıza gelen kavgaydı, gerginlikti. Ama bugün Gabar'da çok farklı ekonomik imkanların olduğunun, Türkiye'de çıkarılan petrolün neredeyse yarısının çıkarıldığı bir tesisin olduğunun hep beraber şahidi olduk. Gabar'daki petrolde 3 bin 200 kişi çalışıyor. Çevre yolları, bağlantı yolları 550 kilometreyi bulmuş. Sırf Gabar petrolü sağlıklı gitsin gelsin diye 550 kilometre yol yapıldı. Türkiye'nin günlük petrol üretimi 135 bin varil, bunun sadece 81 bin varili Gabar'dan çıkıyor. Terörsüz Türkiye sürecine sahip çıkacağız. Beraber kardeş olmanın her türlü şartını zorlayacağız. Şırnak'ta bu sürece sahip çıkmayan, teröre müzahir, terör hatırası olan kim varsa 'dur' demek, 'akıllı olun' demek, 'yanlış yapmayın' demek önce sizin göreviniz. Nasıl ki Sayın Bahçeli, Sayın Erdoğan, kendi tabanlarını belki üzme ihtimaline rağmen risk alarak kardeş olmanın kapısını açtı, bizden o yoldan koşmak, daha büyük heyecanla yürümek düşer" diye konuştu.

ATAN: ŞEHİTSİZ BİR TÜRKİYE İÇİN İŞİN ARKASINDAYIZ

Bakan Müşaviri Hatice Atan ise terörsüz ve şehitsiz bir Türkiye istediklerini dile getirerek, şunları söyledi:

"Yıllarca bu bölgede biz kadınlar ağladık. Çoğu kadınımız bu topraklarda eşini şehit verdi, çoğu evladını şehit verdi. Yıllarca belki Şırnak hep terörle anıldı ama aslında Şırnak aynen Çanakkale gibi şehitler şehridir, şehitler diyarıdır. Yarın Cudi'de, Sefine'de, şehitliğimizin önünde önce mesajımızı vereceğiz. Sonra annelerimizle inşallah Sefine'de namaz kılarak dua edeceğiz. Salonda bir annemiz var. Ankara'dayken şu cümleyi kullandı; 'Ben evladımı şehit verdim ama torunumu şehit vermek istemiyorum' dedi. Çok etkilenmiştik. Devlet Bahçeli bir söylemde bulundu. Dünya liderimiz Recep Tayyip Erdoğan da dedi ki, 'Biz terörsüz bir Türkiye diyoruz.' Biz de anneler olarak, 'Şehitsiz bir Türkiye, gazisiz bir Türkiye için, bizler de bu işin arkasındayız' mesajını Şırnak'ta vermek istedik."

Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı