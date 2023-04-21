Bakan Yanık: Önümüzdeki yıl bayramlaşmamızı kalıcı konutlarda yapacağız

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Osmaniye'de konteyner kentteki depremzedelerle bayramlaştı. Bakan Yanık, "Allah nasip ederse; önümüzdeki yıl Ramazan Bayramı'nda, bugün konteyner kentte yaptığımız bayramlaşmayı, vatandaşlarımızın kalıcı konutlarında yapacağız" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, depremzedeleri ziyaret için Osmaniye'ye geldi. Vali Erdinç Yılmaz, Belediye Başkanı Kadir Kara ve Milletvekili İsmail Kaya'nın eşlik ettiği Bakan Yanık, Karaçay Konteyner Kent'te depremzedelerle bayramlaştı. Bakan Yanık, bayramın kederli ve buruk olduğunu belirterek, "Kaybettiğimiz canlarımız, sevdiklerimiz, akrabalarımız ve dostlarımız var. Osmaniye'mizde 1010 vatandaşımızı kaybettik. Onlara Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Kayıpların acısının en ağır hissedildiği zaman, bayramlardır. Çok ağır bir süreçten geçiyoruz ama şükürler olsun çok hızlı bir biçimde devletimizin bütün imkanlarıyla, vatandaşımızla beraber bu yaraları da sarmaya devam ediyoruz. Allah nasip ederse; önümüzdeki yıl Ramazan Bayramı'nda, bugün konteyner kentte yaptığımız bayramlaşmayı, vatandaşlarımızın kalıcı konutlarında yapacağız" diye konuştu.