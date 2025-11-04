Bakan Uraloğlu: Ulaştırma ve haberleşmede dünya ölçeğinde projelere imza attık

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, büyük ve güçlü Türkiye vizyonu doğrultusunda son 23 yılda ulaştırma ve haberleşme alanında dünya ölçeğinde projelere imza attık. Cumhurbaşkanımız liderliğinde, ülkemizin ulaşım ve haberleşme altyapısına yaklaşık 300 milyar dolar yatırım gerçekleştirdik" dedi.

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, memleketi Trabzon'da bir otelde düzenlenen 'SKUP Uluslararası Sürdürülebilir Hareket Konferansı' kapsamında 'Trabzon Kentsel Sürdürülebilir Hareket Planı' toplantısına katıldı. Toplantıya; Avrupa Birliği (AB) Delegasyonu Finansal İş birliği Bölüm Başkanı Maria Luisa Wyganowski, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı AB Dış İşler Genel Müdürü Burak Aykan, Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, ilçe belediye başkanları, kamu kurum temsilcileri ve akademisyenler de yer aldı.

'DÜNYAYA ÖNCÜ OLMA VİZYONUYLA ÇALIŞIYORUZ'

Toplantıda konuşan Bakan Uraloğlu, dünyaya öncü olma vizyonuyla çalışmaların sürdürüldüğünü belirterek, "Ulaşım, haberleşme ve şehircilik alanında gerçekleştirilen yatırımlarla büyüyen Türkiye'mizin gelecek vizyonunu; dünyanın nabzını tutarak, teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek ve daima entegrasyonu merkeze koyarak şekillendiriyoruz. Türkiye Yüzyıl'ında, insan ve çevre odaklı, akıllı ve güvenli entegre ulaştırma sistemleri ve hızlı iletişim ağlarıyla, dünyada öncü olmak vizyonuyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda ülkemizin ve Avrupa Birliği'nin ortak çalışmasıyla yürütülen bu projemiz ulaştırma vizyonumuzu yerel ölçekte somutlaştıran önemli bir örnek niteliğindedir. Amacımız; kentimizi sürdürülebilir, erişilebilir, güvenli ve çevreye duyarlı bir ulaşım anlayışıyla geleceğe taşımak; Trabzon'u yeşilin, mavinin ve hareketliliğin harmonisinde bir dünya markası yapmaktır" ifadelerini kullandı.

'ÜRETİMİ, TİCARETİ VE İSTİHDAMI DESTEKLEYEN DEV YATIRIMLARI HAYATA GEÇİRDİK'

Ulaşım ve haberleşme altyapısına yaklaşık 300 milyar dolar yatırım gerçekleştirildiğini ifade eden Bakan Uraloğlu, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, büyük ve güçlü Türkiye vizyonu doğrultusunda son 23 yılda ulaştırma ve haberleşme alanında dünya ölçeğinde projelere imza attık. 'İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın' anlayışıyla yürüttüğümüz çalışmalarla milletimizin hayatına değer katan, şehirlerimizi birbirine yaklaştıran, üretimi, ticareti ve istihdamı destekleyen dev yatırımları hayata geçirdik. Cumhurbaşkanımız liderliğinde, ülkemizin ulaşım ve haberleşme altyapısına yaklaşık 300 milyar dolar yatırım gerçekleştirdik. Kara yollarımızdan demir yollarımıza, limanlarımızdan havaalanlarımıza kadar her alanda yaptığımız yatırımlarla Türkiye'yi erişilebilir, entegre ve rekabetçi bir ulaşım ağına kavuşturduk. Küresel ölçekte ulaştırmanın geleceğinin artık yeşil enerji, dijital teknolojiler ve entegre hareketlilik çözümleri ile şekillendiğinin bilinciyle de yatırımlarımızı yalnızca ekonomik büyüme değil, çevresel sürdürülebilirlik ilkeleriyle hayata geçiriyoruz. 'Avrupa Yeşil Mutabakatı', 'Paris İklim Anlaşması' ve 'Net Sıfır Emisyon' hedeflerimiz doğrultusunda ulaştırma politikalarımızı bu küresel dönüşümle uyumlu hale getiriyoruz" diye konuştu.

'2053 NET SIFIR EMİSYON HEDEFİNE KATKI SAĞLAYACAK'

Bakan Uraloğlu, karbon salınımın düşürülmesi için somut adımlar atıldığını kaydederek, "Cumhurbaşkanımızın sıkça vurguladığı 'İnsanı merkeze alan, çevreye duyarlı, planlı ve yaşanabilir şehirler' hedefimiz kapsamında temel amaçları sürdürülebilir ulaşım, erişilebilirlik ve yaşam kalitesinin artırılması olan 'Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı (SKUP) Türkiye Programı'nı yürütmekteyiz. Program sayesinde, kentlerde trafik sıkışıklığının azaltılması, karbon salınımının düşürülmesi, bisiklet ve yaya yollarının yaygınlaştırılması gibi somut adımlar atıyoruz. Bakanlık olarak toplu taşımaya öncelik veren, enerji verimliliği yüksek ve kapsayıcı bir ulaşım anlayışının vücut bulması için gayret göstermeye devam ediyoruz. Bu gayretimiz ile, 'SKUP Türkiye' hem şehirlerin yaşam kalitesini yükselten hem de ülkenin '2053 Net Sıfır Emisyon' hedeflerine katkı sağlayan stratejik bir ulusal dönüşüm aracı haline gelmiştir" diye konuştu.

'YENİ PROJELERİ HAYATA GEÇİRMEK İÇİN AVRUPA BİRLİĞİ İLE ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜYORUZ'

Bakan Uraloğlu, birçok şehirde sürdürülebilir ulaşım planlamalarının hazırlandığına dikkat çekerek, "İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Düzce ve Trabzon başta olmak üzere birçok şehrimizde 'Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planlarını' hazırlamaya ve ulusal ulaşım sistemimizle entegre etmeye başladık. Şehirlerimizin ulaşım planlarının hazırlanmasına çok önem veriyoruz. Program dahilinde olmayan şehirlerimizi de içine alacak yeni projeleri hayata geçirmek için Avrupa Birliği ile çalışmalar yürütüyoruz. Ulaştırma alanında AB müktesebatıyla uyumlu en yüksek standart ve kuralları uygulama çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyoruz. 2002 yılından bu yana devam eden Türkiye-Avrupa Birliği Mali İş birliği de bu çalışmaları ulaştırmanın her sektöründe desteklemekte ve hızlandırmaktadır" dedi.

'SADECE KONUT YAPMAYLA İŞ BİTMİYOR'

Şehirlerin yeni konut projeleriyle değişim içinde olduğunu kaydeden Uraloğlu, "Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre ülkemizde 2007 yılında nüfusun yüzde 70'inin il ve ilçelerde yaşarken bugün yaklaşık 86 milyon olan nüfusumuzun yüzde 93,4'ünün il ve ilçelerde yaşadığını görüyoruz. İl ve ilçe merkezlerinde yaşanan bu nüfus artışına paralel olarak şehirlerimiz de yeni konut projeleriyle büyük bir değişim içine girmiş durumda. Ancak tabii ki, sadece konut yapmayla iş bitmiyor. Bu değişim yanında; ulaşım hizmetleri, sağlık hizmetleri, eğitim hizmetleri ve benzeri tüm konularda yeni ihtiyaçları ortaya çıkarıyor. Artan şehir nüfus oranları da artık geleneksel yaklaşımların dışında, sürdürülebilir politika ve projelerle, ileri teknolojileri içeren çözüm arayışlarını zorunlu kılıyor" diye konuştu.