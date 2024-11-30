Bakan Uraloğlu Trabzon'da Altyapı Projelerini İnceledi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon'da Kanuni Bulvarı- Değirmendere Bağlantı Yolu ve Değirmendere Tünelleri'nde incelemelerde bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon Havalimanı'ndaki incelemelerinin ardından AK Parti Akçaabat 8. İlçe Kongresi'ne katıldı. Burada partililerle buluşan Bakan Uraloğlu, daha sonra Trabzon'da Kanuni Bulvarı-Değirmendere Bağlantı Yolu ve Değirmendere Tünelleri'nde incelemelerde bulundu. İncelemenin ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Bakan Uraloğlu, "Şu anda Karadeniz Sahil Yolu ile Maçka yolu bağlantısını sağlayan ve 3 gidiş 3 geliş şeritli olmak üzere bin 970 metre çift tüp olarak projelendirilen Değirmendere Tüneli'nde bugüne kadar her iki tüpte kazı destekleme çalışmalarını tamamladık. Sağ tüpte nihai beton kaplama imalatını bitirdik. Sol tüpte ise 503 metre nihai beton kaplama imalatı yapılarak yüzde 26 gerçekleşme sağladık. Tünel girişinde yer alan ve Kaymaklı Mahallesi'nin bağlantısını sağlayacak aç kapa yapılarının da imalatlarına başladık. Kanuni Bulvarı Bağlantı Yolu'nu Trabzon-Maçka istikametindeki devlet yoluna bağlayacak Değirmendere Tüneli girişi üstgeçit köprüsünü de tamamladık" dedi.

Karadeniz Sahil Yolu üzerindeki Yıldızlı Kavşağı'ndan başlayıp, Trabzon-Gümüşhane Devlet Yolu'na bağlantısı olacak Kanuni Bulvarı projesine entegrasyonunu sağlayacak Değirmendere Tünel hattının tamamlanmasıyla sahil yoluna bağlantı ve Değirmendere mevkisindeki trafiğin rahatlayacağını kaydeden Bakan Uraloğlu, 43,8 kilometrelik Güney Çevre Yolu'na da değindi. Bakan Uraloğlu, "Çalışmalar devam ederken bir yandan da kamulaştırma işlemlerimiz de sürüyor. Projeyle Karadeniz Sahil Yolu'nun Akçaabat-Arsin arasında kalan kesiminde şehir içi ve özellikle Sarp Sınır Kapısı'na giden ağır transit trafik birbirinden ayrılacak. Ulusal ve uluslararası trafiğin çevre yolu üzerinden hızlı ve kesintisiz ulaşımını tesis ederek, sahil kesimindeki yoğunluğun rahatlatılmasıyla kentte her yöne maksimum trafik erişilebilirliğini sağlayacağız. Araçların egzoz emisyonunu da azaltarak şehir geçişindeki hava kirliliğinin önüne geçeceğiz. Ayrıca Trabzon'un sanayi, ticaret ve

turizm faaliyetlerini artıracak proje ile bölgenin kalkınmasına katkı sunacağız" diye konuştu. - TRABZON