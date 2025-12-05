Bakan Uraloğlu: Kırık Tüneli, dağların kalbine mühendislik imzası atan bir eser niteliği taşıyor

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Erzurum- Rize arasındaki yolu kısaltacak Kırık Tüneli şantiyesinde incelemede bulundu. Bakan Uraloğlu, "Bu proje, yalnızca iki şehri birbirine bağlayan bir yol değil, aynı zamanda dağların kalbine mühendislik imzası atan bir eser niteliği taşımaktadır" dedi.

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, AK Parti milletvekilleri Selami Altınok ve Mehmet Emin Öz, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile İspir ilçesinde yapımı devam eden Kırık Tüneli şantiyesinde incelemede bulundu. Tünel çalışmasıyla ilgili brifing alan Bakan Uraloğlu, yaptığı açıklamada da Erzurum-İspir- Rize Devlet Yolu ve Kırık Tüneli projesinin ülkenin Kuzey-Güney koridorundaki Doğu Karadeniz'i, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine bağlayan en önemli akslardan biri olduğunu bildirdi. 2018 yılında hizmete açılan Ovit Tüneli'nin hem devamı hem de tamamlayıcısı nitelikte olduğunu ifade eden Bakan Uraloğlu, "Projenin tamamlanmasıyla hem yolun fiziki ve geometrik standartlarında iyileşme sağlayacak hem de güzergahtaki trafik, can ve mal güvenliğini arttıracağız. Proje kapsamında; 7 bin 100 metre uzunluğunda çift tüp tünel, 8,7 kilometre bağlantı yolu, 2 adet 88 metre uzunluğunda çift köprü, 1 adet 19 metre uzunluğunda tek köprü ve 390 metre uzunluğunda acil kaçış rampası inşa edildiğini söyledi.

ERZURUM-RİZE YOLU 52 KİLOMETRE KISALACAK

Erzurum'u İspir üzerinden Rize'ye bağlayan mevcut yolu, tünel ve viyadüklerin tamamlanmasıyla 49 kilometreden 15,8 kilometreye düşüreceğini belirten Bakan Uraloğlu, "Yani güzergahı 33,2 kilometre kısaltacağız. Tünelin tamamlanmasıyla da 2 bin 380 metre olan Gölyurt Dağı geçişini 346 metre azaltarak 2 bin 34 metreye indireceğiz. Özellikle kışın yaşanan problemleri ortadan kaldıracağız. Mevcut güzergahın geçiş süresini de 40 ile 60 dakika arasında azaltacağız. Erzurum- Rize arası mevcut yol 248 kilometre. Yolu tamamen bitirdiğimizde bu uzunluk 52 kilometre kısalarak 196 olacaktır. Bugüne kadar tünelde kazı-destekleme çalışmalarının yüzde 90'ını yani yaklaşık 13 kilometresini, nihai beton kaplamanın ise yüzde 78'ini yani 11 kilometresini tamamlamış bulunuyoruz. Bu proje, yalnızca iki şehri birbirine bağlayan bir yol değil, aynı zamanda dağların kalbine mühendislik imzası atan bir eser niteliği taşımaktadır" diye konuştu.

Dağın içinde, ülkede karşılaşılabilecek en zor ve en zayıf zemin yapılarından biriyle karşı karşıya olduklarını ifade eden Bakan Uraloğlu, şunları söyledi Bu nedenle coğrafyanın emrettiği ve mühendisliğin de müsaade ettiği imkanlar doğrultusunda çalışıyoruz. Göçük risklerini bertaraf etmek için her bir santimi, sıradan bir tünel değil de sanki yüzyıllardır ayakta duran bir tarihi eseri işler gibi, olağanüstü dikkatle, büyük bir özen ve titizlikle ilerletiyoruz. Bu tüneldeki en büyük zorluklardan biri yoğun yer altı suyu baskısıdır. Zeminde çok fazla miktarda su bulunmakta. Bu nedenle projede kuyular açarak suyu deşarj etmeye çalıştık. En yoğun zamanlarda saniyede 206 litre su tahliyesi yaptık. Bunu daha iyi anlamanız için şöyle bir benzetme yapmak isterim, saniyede 206 litre; 15 metre uzunluğunda 6 metre genişliğinde 2 metre derinliğinde bir yüzme havuzunu yalnızca 15 dakikada doldurabilecek kadar güçlü bir su akışı demektir. Belki hedeflediğimiz bazı noktalarda bu zorlu zeminden kaynaklı gecikmeler yaşadık ama mesele hız değil, ülkemize onlarca yıl hizmet edecek bir eseri doğru şekilde inşa etmektir ama hiç şüpheniz olmasın, biz bu projeyi en güvenli, en sağlam ve en kalıcı şekilde tamamlayacağız. Bu dağ güçlüdür, suyu yoğundur, zemini zorludur ama mühendisliğimiz daha güçlüdür. Azmimiz, milletimize olan sorumluluğumuz hepsinden daha güçlüdür. Bu dev eseri en güvenli şekilde tamamlayacak, Erzurum'u Karadeniz'e bağlayan bu hattı milletimizin hizmetine sunacağız.

'KONFOR VE GÜVEN'

Erzurum-İspir- Rize Devlet Yolu ve 'Kırık Tüneli'nin açılışı yapıldığında Erzurum ve Rize adına çok büyük ve önemli bir projeyi daha hayalden gerçeğe dönüştüreceklerini anlatan Bakan Uraloğlu, "Erzurum, Avrupa ve Orta Asya'ya açılan Kafkasya Koridoru üzerindeki konumu ile stratejik öneme sahip transit ticaret yolu üzerinde önemli bir sanayi ve ticaret merkezimiz. Bu nedenle Erzurum ulaşım ağını güçlendirecek her projenin öneminin farkındayız ve tüm projelerimizi yakinen takip ediyoruz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak son 23 yılda Erzurum'un ulaşım ve iletişim altyapısına yaklaşık 126 milyar lira yatırım gerçekleştirdik. 2002 yılında 49 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 624 kilometreye yükselttik, 40 kilometre olan BSK kaplamalı yol uzunluğunu ise 629 kilometreye çıkardık. Erzurum ve Rize'nin yıllarca sabırsızlıkla beklediği Ovit Tüneli'ni açtık. Pirinkayalar Tünelini de açarak dar ve keskin 22 virajın yer aldığı, ağır kış şartlarında trafik akışının kesintiye uğradığı Pirinkayalar Geçişi'ni artık konfor ve güven içinde katetmeye başladık" dedi.

DEMİR YOLU AĞI YENİLENDİ

Bakan Uraloğlu, Erzurum'un tüm demir yolu ağını yenilediklerini belirterek, "2018 yılında Erzurum Palandöken Lojistik merkezini açarak Erzurum sanayi ve ticaret faaliyetlerinin gücüne güç kattık. Erzurum'u hızlı tren ile tanıştıracak 379 km uzunluğundaki Erzincan-Erzurum-Kars hızlı tren hattı etüt proje çalışmalarımız da devam ediyor. Proje çalışmalarını 2026 yılında tamamlamayı hedefliyoruz. 2005 yılında Erzurum'a yakışan 2 milyon yolcu kapasiteli modern bir havalimanı inşa ettik. 2002 yılında 105 bin olan yolcu sayısı, 2024 yılında 1 milyon 180 bine çıktı. Erzurumlu vatandaşlarımızın özellikle kış şartlarında havalimanına inemeyen uçaklar nedeniyle yıllarca yaşadıkları mağduriyeti de ortadan kaldırdık. En yoğun sisli havalarda dahi uçakların iniş yapabilmesini sağlayan özel aydınlatma sistemi CAT-3 sistemini kazandırdık diye konuştu.