Bakan Soylu Yüksekova'da vatandaşlarla bayramlaştı - Haberler

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Bakan Soylu Yüksekova'da vatandaşlarla bayramlaştı

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Bakan Soylu Yüksekova'da vatandaşlarla bayramlaştı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde vatandaşlarla bayramlaşarak, dere ıslah çalışmalarını inceledi.

YÜKSEKOVA, HAKKARİ (İHA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde vatandaşlarla bayramlaşarak, dere ıslah çalışmalarını inceledi.

Şemdinli ilçesindeki temas ve ziyaretlerinin ardından Yüksekova ilçesine geçen Bakan Soylu, vatandaşların bayramını kutladı. Bakan Soylu, Yüksekova ilçe merkezinden geçen Büyükçay Deresi'ndeki ıslah projesi ile diğer yatırımları yerinde inceleyerek, Yüksekova Kaymakamı Ömer Çimşit'ten bilgi de aldı. Bakan Soylu'ya ziyaretinde komutanlar, Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Yüksekova Kaymakamı Ömer Çimşit ve AK Parti Hakkari İl Başkanı Abdulmuttalip Özbek eşlik etti. - HAKKARİ

İhlas Haber Ajansı / Politika

Süleyman Soylu, Ömer Çimşit, Yüksekova, Hakkari, Politika, Haberler

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