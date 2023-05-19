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Bakan Soylu: '28 Mayıs Türkiye Yüzyılı'nın Başlangıcı Olacak'

Bakan Soylu: '28 Mayıs Türkiye Yüzyılı'nın Başlangıcı Olacak'

Politika Haberleri

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hemşehri Dernekleri Buluşması'nda yaptığı açıklamada, '28 Mayıs Türkiye Yüzyılı'nın başlangıcı olacak' ifadesini kullandı.

Bakan Soylu: "28 mayıs Türkiye Yüzyılı'nın başlangıcı olacak"

İSTANBUL İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Haliç Kongre Merkezi'nde Hemşehri Dernekleri Buluşması'ndan açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, "28 mayıs Türkiye Yüzyılı'nın başlangıcı olacak" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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