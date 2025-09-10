Haberler

Bakan Şimşek: İzmir İş İnsanlarıyla İstişareler Verimli Oldu

Bakan Şimşek: İzmir İş İnsanlarıyla İstişareler Verimli Oldu
Güncelleme:
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İzmir Ticaret Odası'nda gerçekleştirilen 'İzmir İş Dünyası Toplantısı'nda iş insanlarıyla yaptıkları görüşmelerin faydalı olduğunu belirtti ve İzmir'in sanayi ve ticaret potansiyelini vurguladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "İş insanlarıyla istişareler faydalı oldu. İzmir'in birçok konusuna vakıf olduk. Bazı hususları sonradan tekrar tabii ki çalışacağız, değerlendireceğiz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İzmir programı kapsamında İzmir Ticaret Odası'nda (İZTO) düzenlenen 'İzmir İş Dünyası Toplantısı'na katılımının ardından AK Parti İzmir İl Başkanlığına partililerle bir araya geldi. İl Başkanlığı ziyaretinde açıklamalarda bulunan Bakan Şimşek, "İş insanlarıyla istişareler faydalı oldu. İzmir'in birçok konusuna vakıf olduk. Bazı hususları sonradan tekrar tabii ki çalışacağız, değerlendireceğiz. Ama faydalı oldu. Ben inanıyorum ki bu istişareler hem şehrimiz için hem de burası önemli bir sanayi üssü ve ticaret üssü olduğu için eminim ülkemiz açısından da inşallah hayırlara vesile olacak" ifadelerini kullandı.

AK Parti İl Başkanı Bilal Saygılı ise "Teşkilatımızla, milletvekillerimizle, MKYK üyelerimizle gerek beraber Türkiye Yüzyılı Buluşmaları çerçevesinde istişarelerimizi yaptık. Teşrif etmenizle onur duyduk. Hoş geldiniz, sefa getirdiniz" sözlerini kullandı.

Ziyarette, AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyüp Kadir İnan, AK Parti İzmir milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı, Şebnem Bursalı, Yaşar Kırkpınar ve Mehmet Ali Çelebi ile AK Parti MKYK üyesi Hamza Dağ, ilçe başkanları ve partililer yer aldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
