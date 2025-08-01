Bakan Şimşek'i kızdıracak görüntü! Tasarruf tedbirleri hiçe sayıldı

Bakan Şimşek'i kızdıracak görüntü! Tasarruf tedbirleri hiçe sayıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'dan gelen görüntü Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i kızdıracak cinsten. İçişleri Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen bir toplantı, kamuda israfın boyutlarını gözler önüne serdi. Saat 11.30'da başlayıp yaklaşık 13.00'e kadar devam eden toplantıya katılımcı getiren makam araçlarının önemli bir kısmı, araç içi serinliğini muhafaza etmek için toplantı boyunca kontak kapatmadı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Kolluk Gözetim Komisyonu Başkanı Mehmet Sağlam başkanlığında Aydın İli İstişare Toplantısı yapıldı. Belediye Başkanları, İlçe Kaymakamları ve Sivil Toplum Kurumu temsilcilerinin katıldığı toplantıya, makam sahibi olanlar devletin tahsis ettiği makam araçları ile katılırken, diğer katılımcılar ise kendi özel araçları ile toplantıya iştirak etti.

TASARRUF TEDBİRLERİ HİÇE SAYILDI

Devlet Su İşleri 21. Bölge Müdürlüğü'nün toplantı salonunda gerçekleştirilen programa katılımcı getiren makam araçlarının kontak kapatmaması, vatandaşları ve gazetecileri şaşırttı. Sivil araçların tamamı hem israfı önlemek hem de boşuna yakıt harcamamak için kontak kapatırken, makam araçlarının tasarruf tedbirlerini hiçe sayması dikkat çekti.

Bakan Şimşek'i kızdıracak görüntü! Tasarruf tedbirleri hiçe sayıldı

ARAÇLAR 2,5 SAAT BOYUNCA BOŞA ÇALIŞTI

Başta çalışanların maaşlarını ödeyemeyen Efeler Belediyesi'nin araçları olmak üzere makam araçlarının neredeyse tamamının 2,5 saat boyunca çalışır vaziyette tutulmasına kimsenin müdahale etmemesi de dikkat çekti.

Bakan Şimşek'i kızdıracak görüntü! Tasarruf tedbirleri hiçe sayıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abdullah Karlıdağ - Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete sert Filistin mesajı: Sizin ne haddinize?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert Filistin sözleri!
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 5 kişi tutuklandı, İETT Genel Müdürü dahil 20 kişi serbest

25 kişi için karar verildi! İETT Genel Müdürü de aralarında
Cumhurbaşkanı Erdoğan-Meloni zirvesi sonrası açıklama geldi! Dikkat çeken Gazze mesajı

Akdeniz zirvesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik mesaj
Görev yaptığı hastanedeki bebeği alan doktor: Ona bir gelecek vermek istedim

Türkiye gündemine oturan doktor: O bebeğe bir gelecek vermek istedim
Genç kadın, aldığı teklif sonrası olduğu yere yığılıp kaldı

Genç kadın, aldığı teklif sonrası olduğu yere yığılıp kaldı
Haberler.com
500

Yorumlar (88)

Haber YorumlarıBurak Tezel:

Gelde gelir vergini gönül rahatliyla öde! Bu haramzadeler insanı vatanseverlikten soğutuyor.

Yorum Beğen1057
Yorum Beğenme15
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıanti mizantropist:

Batı medeniyetine küfredip dururlar ama batı medeniyetinin insana verdiği değerin binde birini bu ülkede bulamayınca ağlaşırlar. Bir iktidar 10 yıldan fazla yönetimde kalmamalıdır. Bu iktidar 10 yıl önce ne olduğunu ilan ettiğinde oy verilmemeli idi.

yanıt268
yanıt31
Haber YorumlarıSer_hat:

Vatandaş,garip gureba ödüyor parasını nasılsa...

Yorum Beğen703
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıOsmanlı Torunu:

O kişiler ve onların bir üst amirleri acilen görevden alınmalıdır..

Yorum Beğen656
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMurat ÇAMUR:

asıl cumhurbaşkanı görevden alınmalı ne geveliyordu İTİBARDAN TASARRUF OLMAZ.

yanıt52
yanıt12
Haber YorumlarıÖztürkler:

Malesef artık ekoimiden halktan cok kopuklar.Eski akp yi mumla arar olduk.O donem belliki bitti artik.Iktidarda cogunluk luks satafat para koparma derdine dusmus

Yorum Beğen480
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıhasan kaçan:

AKP her zaman aynıydı sadece ilk zamanlarında acemi oldukları için birşey yapamadılar. birde o zamanki kadrolar becerikliydiler hizmette ediyorlardı. şimdikiler tamamen hem beceriksizler hizmet yok hemde kendilerini ve etraflarını zengin etmeye çalışıyorlar.

yanıt79
yanıt10
Haber YorumlarıMuratklctr:

Çok haklısın. Akp liler bile bıktı. Ama sadece akp değil tüm partiler lüks şatafat içinde, milletten kopmuş durumdalar.

yanıt10
yanıt0
Haber YorumlarıHakan Celik:

ekmek bulamayan fakir düşünsün , bizene

Yorum Beğen305
Yorum Beğenme19
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıİnr:

Kesinlikle katılıyorum hem oy verip hem ağlamak yok. Kendine acımayana ben hiç acımıyorum artık. Bu millet çoktan haketti kendine biçilen değeri...

yanıt104
yanıt20
Tüm 88 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Sular şehri' Kahramanmaraş'ta 20 gündür süren kriz: İnsanlar tuvaleti gelir diye korkuyor

'Sular şehri'nde 20 gündür süren kriz! Vatandaşlar isyanda
ABD'den Türkiye'ye yüzde 15 gümrük vergisi

ABD'den yeni Türkiye kararı! Trump imzayı attı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meloni ve Dibeybe'yi kabul etti

Dolmabahçe'de kritik zirve
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.