Bakan Şimşek'i kızdıracak görüntü! Tasarruf tedbirleri hiçe sayıldı

İçişleri Bakan Yardımcısı Kolluk Gözetim Komisyonu Başkanı Mehmet Sağlam başkanlığında Aydın İli İstişare Toplantısı yapıldı. Belediye Başkanları, İlçe Kaymakamları ve Sivil Toplum Kurumu temsilcilerinin katıldığı toplantıya, makam sahibi olanlar devletin tahsis ettiği makam araçları ile katılırken, diğer katılımcılar ise kendi özel araçları ile toplantıya iştirak etti.

TASARRUF TEDBİRLERİ HİÇE SAYILDI

Devlet Su İşleri 21. Bölge Müdürlüğü'nün toplantı salonunda gerçekleştirilen programa katılımcı getiren makam araçlarının kontak kapatmaması, vatandaşları ve gazetecileri şaşırttı. Sivil araçların tamamı hem israfı önlemek hem de boşuna yakıt harcamamak için kontak kapatırken, makam araçlarının tasarruf tedbirlerini hiçe sayması dikkat çekti.

ARAÇLAR 2,5 SAAT BOYUNCA BOŞA ÇALIŞTI

Başta çalışanların maaşlarını ödeyemeyen Efeler Belediyesi'nin araçları olmak üzere makam araçlarının neredeyse tamamının 2,5 saat boyunca çalışır vaziyette tutulmasına kimsenin müdahale etmemesi de dikkat çekti.