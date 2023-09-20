Bakan Özhaseki, ABD'de Türk iş adamlarıyla buluştu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) üyeleri ve ABD'deki Türk iş adamlarıyla New York'ta görüştü.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Birleşmiş Milletler'in 78. Genel Kurulu'na katılmak üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte geldiği New York'ta temaslarını sürdürüyor. Bakan Mehmet Özhaseki, bu çerçevede Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, ASKON ABD Temsilcisi Ayhan Özmekik ve ABD'deki Türk iş adamlarıyla bir araya geldi. Toplantıda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özhaseki; çevre dostu, yeşil üretimin önemini dile getirerek, Emine Erdoğan'ın himayelerindeki Sıfır Atık Projesi'nin yalnızca bir geri kazanım olmaktan çıktığını ve uluslararası bir prestij meselesi haline geldiğini vurguladı.

Bakan Özhaseki, programda depreme hazırlık çalışmaları hakkında da bilgi verdi. Türk İş insanlarının sorunlarını ve taleplerini de dinleyen Özhaseki, "Hem yurt içinde hem yurt dışında başarılı çalışmalara imza atan kardeşlerimize çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi. - NEW YORK